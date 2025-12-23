Verano 2026: Municipalidad de Lima y PNP activan plan conjunto de seguridad vial en la Panamericana Sur

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 23 de diciembre, la Municipalidad de Lima presentó el plan "Verano 2026" que lanzará junto a la PNP, ATU y Cuerpo General de Bomberos, en el que se activará un despliegue conjunto de seguridad vial en la Panamericana Sur.

"Verano 2026" busca garantizar seguridad vial en Panamericana Sur

El nuevo operativo articulado ha sido diseñado para reducir accidentes y garantizar atención inmediata en caso de emergencias durante la temporada alta de tránsito.

Se implementarán controles permanentes, se reforzará el transporte formal y se garantizará la presencia continua de auxilio mecánico, patrullaje y atención médica en los tramos críticos y de mayor riesgo.

Así lo anunció el alcalde de Lima Renzo Reggiardo esta mañana desde la carretera Panamericana Sur. Según indicó Manuel Vidarte, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, en el despliegue se establecerán 30 puestos fijos para la policía de tránsito Sur 1 y Sur 2.

Plan de seguridad vial en Panamericana Sur contará con bomberos y efectivos PNP.

Además, el personal presente de la Policía Nacional incluirán 30 motociclistas con sus respectivos vehículos y 50 patrulleros de la policía de carreteras. Los puentes y vías de ingreso por la Antigua Panamericana Sur también estarán controlados.

"Tenemos siete accesos a las playas que van a ser cubiertos y vamos a tener el apoyo de las comisarías del lugar. También estamos apoyando con dos grúas y con personal de carretera que son personal paramédico, en apoyo a los bomberos ante cualquier eventualidad", precisó Vidarte.

Según el gerente de Movilidad Urbana de la MML, Julio Ortiz, se ha dispuesto el incremento de ambulancias, grúas y camionetas de auxilio mécanico para cubrir cualquier eventualidad.

Respecto al reforzamiento del transporte formal durante el plan "Verano 2026", el jefe de ATU, David Hernández, señaló que estarán disponibles 10 servicios de transporte público hacia las playas del sur y cinco hacia las playas del norte. El Metropolitano también operará bajando hacia la zona de Chorrillos.

Además, mencionó que, durante las festividades navideñas y de año nuevo, "el mantenimiento de las vías" está garantizado.

Recomendaciones viales para el verano 2026

Como parte de las recomendaciones de cara al operativo llamado "Verano 2026", las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar los servicios de transporte público formal.

"El uso del taxi formal va a permitir que las personas puedan salir a divertirse sin ningún inconveniente y no exponerse a riesgos por circular habiendo ingerido alcohol y conducir de manera posterior", señaló el gerente de Movilidad Urbana de la MML.

La MML, PNP, ATU y bomberos activarán el plan operativo de "Verano 2026" en la Panamericana Sur y los accesos a las playas para garantizar la seguridad vial durante esta temporada.