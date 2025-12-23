Sporting Cristal anunció el fichaje de Cristiano y se convierte en el tercer refuerzo de cara al 2026

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal se viene convirtiendo en uno de los equipos que más se está reforzando en este mercado de pases. En primer lugar, los rímenses le dieron la bienvenida al brasileño Gabriel Santana y unos días después al argentino Juan Cruz González.

Sporting Cristal anuncia el fichaje de Cristiano de cara al 2026

Ahora, los celestes siguen reforzando su primer equipo tras anunciar el fichaje del también brasileño Cristiano Da Silva Leite procedente del Operario Pr de la segunda división de su país. El futbolista de 32 años se desempeña como lateral izquierdo y llega en reemplazo del saliente Nicolás Pasquini.

Al igual que con sus dos refuerzos anteriores, Sporting Cristal dejó en claro que el jugador firmará contrato luego de afinar todos los detalles contractuales y superar con éxito los exámenes médicos de rigor.

"¡Bienvenido al Rímac, Cristiano Da Silva! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Cristiano Da Silva Leite para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes. ¡A defender la gloriosa Celeste con todo!", indicaron.

Presente en la histórica victoria de Sheriff al Real Madrid

Cristiano Da Silva Leite cuenta con una amplia trayectoria durante su carrera como jugador habiendo brillado en equipos como Fluminense y otros de la Serie B de Brasil. Sin embargo, uno de sus encuentros más destacados lo hizo vistiendo la camiseta del FC Sheriff Tiraspol de Moldavia cuando vencieron al mismísimo Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Con ello, el brasileño tendrá un conocido en el fútbol peruano ya que fue compañero de Gustavo Dulanto durante su paso por este equipo de Europa. Ahora, deberá dar lo mejor de si para rendir a la altura de las expectativas de los hinchas bajopontinos.

Renovaciones y fichajes

Como se indicaba líneas más arriba, los dirigidos por Paulo Autuori vienen trabajando en silencio para reforzar su equipo pensando en la próxima temporada. Además de los fichajes ya conocidos, los del Rímac aseguraron la permanencia de elementos como Irven Ávila, Rafael Lutiger y Martín Távara quien fuera clave para superar la llave ante Alianza Lima en los playoff 2025.

En resumen, Sporting Cristal anunció la contratación del lateral brasileño Cristiano Da Silva Leite de 32 años. El futbolista llega en reemplazo de Nicolás Pasquini y se convierte en el tercer refuerzo para la próxima temporada junto con Gabriel Santana y Juan Cruz González.