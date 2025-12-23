Avanza País subsanará observación a su fórmula presidencial en las próximas horas

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El partido Avanza País precisó que subsanarán las observaciones realizados por el Jurado Especial Electoral a su fórmula presidencial en las próximas horas, en tanto explicó cuál fue el problema.

Avanza País corregirá errores

A través de un comunicado publicado mediante las redes sociales, la organización política especificó el problema por el que observaron la fórmula presidencial liderada por osé Williams Zapata con Fernán Altuve y Adriana Tudela, en la primera y segunda vicepresidencia.

"Avanza País informa que la observación del JNE a la inscripción de nuestra plana presidencial es por un tema documentario y se estará subsanando en las próximas horas", detallaron.

Asimismo, reiteraron que continúan adelante con la campaña "con el firme objetivo de construir de la mano con todos los peruanos a un nuevo camino que restablezca el principio de autoridad para generar desarrollo".

JEE dio dos días para subsanar

El Jurado Especial de Electoral declaró inadmisible la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Avanza País, liderado actualmente por José Williams Zapata con Fernán Altuve y Adriana Tudela, en la primera y segunda vicepresidencia.

Avanza País fue de los primeros partidos en solicitar la inscripción de sus fórmulas presidenciales y el JEE de Lima Centro 1 realizó ciertas observaciones a la fórmula de candidatos para las Elecciones Generales 2026.

La razón, es que la fórmula no presenta las renuncias de sus excandidatos a la presidencia y la segunda vicepresidencia, Phillip Butter y la congresistas Karol Paredes.

"A consideración de este Colegiado y para un mejor resolver, dispone requerir a la organización política, proceda a subsanar la omisión incurrida", dice la resolución.

Asimismo, el tribunal electoral de primera instancia también advierte que en la hoja de vida de José Williams no se marcó el cargo al que postula, cuando el reglamento exige que todo campo sea rellenado.

"En consecuencia, efectuado el análisis correspondiente y teniendo en cuenta las observaciones antes descritas, la solicitud de inscripción deviene en inadmisible, motivo por el cual, el personero legal de la organización política Avanza País - Partido de Integración Social, podrá subsanarla en el plazo de 2 días calendario, conforme a lo previsto en el artículo 35.1 del Reglamento, bajo apercibimiento de declarar su improcedencia", indica.

Si Avanza País no subsana las observaciones alertadas por el JEE, se declarará improcedente la solicitud y quedarán fuera de la carrera electoral del 2026.

Es por ello que Avanza País decidió informar que vienen trabajando en la subsanación, detallando que se trata de un error en la documentación.