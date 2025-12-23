¡Atención! ¿Confirman FERIADO o día NO laborable este 24 de diciembre a nivel nacional? Esto se sabe

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ya estamos cerca del 25 de diciembre, fecha en que se celebra Navidad; sin embargo, en medio de esta celebración surge una interrogante entre los peruanos: ¿previo a ello, el miércoles 24 es considerado feriado o día no laborable a nivel nacional? Conoce qué dice la normativa.

¿El 24 de diciembre será feriado o día no laborable?

Este jueves muchas personas celebrarán la Navidad con distintos eventos, desde la tradicional cena navideña, el encendido del árbol, el intercambio de regalos, y demás actividades, siempre con gran humor y unión familiar. Sin embargo, a pocas horas de esa fecha y en especial de la Nochebuena, crece la expectativa por saber si mañana, 24 de diciembre, será feriado o día no laborable.

Pues bien, ya sea por viajes, compras o descanso, los trabajadores en el país buscan obtener una respuesta clara para saber si es el momento ideal para alistar las maletas. Ante este escenario, es ideal conoce qué dice el diario oficial El Peruano y así despejar toda duda o confusión sobre estas fechas festivas.

Según la normativa vigente, Decreto Legislativo 713, el miércoles 24 no será feriado ni día no laborable, por lo cual, tanto el sector público como privado deberán laborar con total normalidad.

¿Habrá feriado largo de 4 días seguidos?

Pese a que se reveló que el día 24 todos deberán cumplir con su trabajo habitual, se da a conocer que además del 25 de diciembre, feriado nacional, el día siguiente, el viernes 26 es considerado día no laborable compensable, de acuerdo al Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, pero solo para aquellos que trabajan en el sector público: el descanso es obligatorio y debe ser compensado dentro de los 10 días posteriores o cuando lo disponga el titular de cada entidad, según sus necesidades.

A esa fecha se le agrega el sábado 27 y domingo 28, fechas en que, normalmente, los del sector público se alejan de la rutina laboral y aprovechan el tiempo en pasar en familia o simplemente alistar sus maletas para emprender unas cortas vacaciones recorriendo el interior del país.

Cabe destacar que para el sector privado el día no laborable del 26 se aplicará solo si existe acuerdo entre empleador y trabajadores.

Así que recuerda, solo el 25 de diciembre será feriado nacional, según la normativa vigente en Perú, descartando así que este miércoles 24 sea día no laborable o considerado otro feriado más para los trabajadores a nivel nacional.