¡A horas de Navidad! Conoce AQUÍ si tu distrito se verá afectado este 24 de diciembre, según Sedapal

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que tiene corte programado del recurso hídrico en algunos distritos de Lima Metropolitana este 24 de diciembre. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida.

Corte de agua el 24 de diciembre: Distritos afectados

Este miércoles 24 será una fecha en que varias personas se reunirán en sus hogares para los preparativos de la Nochebuena, como preparar la tradicional cena navideña, el respectivo brindis, todo en unión familiar; sin embargo, los planes podrían verse afectados con un inesperado anuncio.

La empresa estatal de Sedapal reveló, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que interrumpirá el servicio de agua potable debido a los trabajos que realizarán en algunos puntos de la capital con el fin de garantizar la calidad del suministro. Algunas de las acciones que ejecutará el 24 serán limpiezas de reservorio, mantenimiento del sistema y ejecución de empalmes.

En ese marco, te revelamos cuáles son los distritos que se verán afectados con el corte temporal, ¡toma nota!

Sin agua en Carabayllo

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: C.P. La Molina de San Diego, C.P. San Pedro, H. U. Boulevard de San Antonio de Carabayllo, P.V. Las Flores de Carabayllo, P.V. Los Ficus, P.V. Santa María Santa Inés, Urb. San Antonio de Carabayllo (3,4 y 7).

C.P. La Molina de San Diego, C.P. San Pedro, H. U. Boulevard de San Antonio de Carabayllo, P.V. Las Flores de Carabayllo, P.V. Los Ficus, P.V. Santa María Santa Inés, Urb. San Antonio de Carabayllo (3,4 y 7). Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 379.

Asimismo, la empresa estatal enfatizó que la interrupción también se ejecutará en las siguientes zonas del distrito: Asoc. Viv. San Francisco, APV. San Pedro de Carabayllo, Asoc. Prop. Santa Rosa de Lima, Asoc. Viv. 5 de Enero San Pedro de Carabayllo, Asoc. Viv. Las Brisas de Carabayllo, Comité Vecinal 01 Las Brisas de Carabayllo.

¿Qué hacer si el agua no vuelve en el horario establecido?

Finalmente, Sedapal reportó que en caso el agua no retorne a los hogares dentro del horario anunciado en sus redes sociales, los usuarios pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora para volver a contar con el servicio.

Asimismo, exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del agua en recipientes limpios desde ya, para evitar verse perjudicados en lo que dure la interrupción del suministro.

Así que recuerda no dudar en llenar los baldes desde ahora, ante el anuncio del corte programado para este miércoles, 24 de diciembre, en el distrito de Carabayllo, según el último reporte de Sedapal.