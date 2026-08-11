¡De terror! Balean combi llena de pasajeros en la avenida La Marina: chofer resultó gravemente herido

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una combi de transporte público fue atacada a balazos durante la noche en la avenida La Marina, a pocos metros del óvalo La Perla. El conductor, identificado como Jesús, de 46 años, recibió un impacto de bala en el tórax y fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde actualmente es operado.

El atentado ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche, cuando el vehículo se encontraba en la primera cuadra de la avenida La Marina, en inmediaciones del óvalo La Perla, mientras el conductor recogía pasajeros. Según la información recogida en el lugar, sujetos llegaron hasta la zona y dispararon al menos cuatro veces contra la unidad.

Chofer resultó herido tras balacera

Uno de los proyectiles alcanzó al chofer, quien quedó gravemente herido dentro del vehículo. Tras el ataque, Jesús fue auxiliado y trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica. De acuerdo con sus familiares, el hombre trabaja de manera esporádica como conductor y también se dedica a labores de albañilería.

La víctima permanece bajo atención médica y, según la información proporcionada desde el lugar, se encuentra siendo operada debido al impacto de bala que recibió en el tórax. La gravedad de la herida generó preocupación entre sus familiares, debido al riesgo que representa este tipo de ataque para su vida.

🔴🔵🚨 #AHORA | Los ataques contra los transportistas no cesan y esta vez en pleno óvalo de La Perla, en el Callao, una combi fue atacada a balazos en la primera cuadra de la avenida La Marina. Un hombre de 46 años recibió un impacto de bala y fue trasladado al hospital Alcides... pic.twitter.com/uJrFeDT6Ep — Exitosa Noticias (@exitosape) August 12, 2026

El atentado también puso en peligro a los pasajeros que se encontraban dentro de la combi y a las personas que transitaban por los alrededores. La unidad quedó detenida en la primera cuadra de la avenida La Marina, mientras se esperaba la llegada de las autoridades para iniciar las diligencias correspondientes y recoger evidencias.

El hecho volvió a generar preocupación entre los vecinos y usuarios del transporte público de la zona, quienes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad. Hasta el momento, se espera conocer mayores detalles sobre los responsables del ataque y el estado de salud del conductor.

Otro ataque a combi en el Callao

Hace solo dos dias, un conductor de una combi informal que cubre la ruta Lima-Callao fue atacado a balazos luego de salir de su paradero inicial, ubicado en la Plaza 2 de Mayo.

El hecho ocurrió en la cuadra 11 de la avenida Benavides, excolonial, cuando la unidad, que llevaba pasajeros, sufrió un desperfecto y quedó detenida. En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon varias veces contra el chofer.

Un testigo relató los momentos previos al ataque y aseguró que escuchó al menos cinco disparos.

"Al parecer no arrancaba el carro, entonces al momento que han estado empujando, yo estaba en la otra cuadra, y ahí se escuchó lo que es la balacera, cinco disparos se escucharon, claritos, pero ya cuando vine para acá ya vi que habían sacado al conductor herido", declaró.

Es así que, estos hechos evidencian el preocupante avance de la criminalidad contra el transporte público en Lima y Callao. En apenas dos días, dos conductores fueron víctimas de ataques a balazos, incluso con pasajeros a bordo. La reiteración de estos atentados incrementa la preocupación entre transportistas, usuarios y vecinos, quienes exigen mayor seguridad y respuestas concretas.