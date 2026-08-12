¿Por dónde pasarán las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima?: Conoce la hoja de ruta del transporte para los próximos 20 años

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La expansión del Metro de Lima y Callao plantea una transformación progresiva del transporte público en la capital. Las futuras líneas 3, 4, 5 y 6 forman parte del Plan de Movilidad Urbana (PMU), elaborado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), documento que establece una hoja de ruta para el desarrollo integral del sistema durante los próximos 20 años.

El objetivo de esta planificación es articular las nuevas líneas ferroviarias con otros servicios de transporte, como el Metropolitano, los corredores complementarios y los teleféricos.

Además, se contempla un Sistema de Recaudo Único que permita integrar los distintos servicios y facilitar los desplazamientos de los usuarios. Con ello, se busca reducir los tiempos de viaje y mejorar la conectividad entre diferentes zonas de Lima y Callao.

Línea 3 y 4 conectará tres grandes zonas de Lima

Una de las principales apuestas es la Línea 3 , cuyo recorrido proyectado atravesará la ciudad de norte a sur, desde Comas hasta San Juan de Miraflores. Esta conexión permitirá acercar Lima Norte con Lima Centro y Lima Sur, beneficiando especialmente a los sectores que concentran una importante cantidad de población y viajes diarios.

El proyecto contempla aproximadamente 34,8 kilómetros de vía subterránea y 28 estaciones. Su horizonte de implementación está previsto hacia el año 2035, por lo que se perfila como uno de los proyectos prioritarios dentro de la expansión de la infraestructura ferroviaria de la capital.

En tanto, la Línea 4 permitirá fortalecer la conexión entre Ate y el Callao mediante un trazado que atravesará más de 13 distritos. La ruta también busca mejorar el acceso hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y articularse con uno de los principales ejes viales de la ciudad: la avenida Javier Prado. Al igual que la Línea 3, su horizonte de implementación está fijado hacia 2035.

Líneas 5 y 6 ampliarán la cobertura hacia el sur y este

La futura Línea 5 tendrá como uno de sus principales objetivos reforzar la conectividad a lo largo de la franja costera de Lima. Su recorrido inicial contempla distritos como Surquillo, Miraflores, Chorrillos y Villa El Salvador.

La propuesta busca ofrecer nuevas alternativas de transporte masivo y contribuir a descongestionar uno de los corredores con mayor circulación vehicular de la ciudad.

A diferencia de las líneas 3 y 4, la Línea 5 tiene un horizonte de desarrollo hacia 2045, como parte de una siguiente etapa de expansión de la red.

Por su parte, la Línea 6 tendrá un carácter transversal y buscará conectar sectores del norte, este y sur de Lima. El trazado propuesto considera la articulación entre Independencia, San Martín de Porres, Comas, Surco y La Molina, entre otros sectores.

De concretarse, esta infraestructura permitirá distribuir mejor el flujo de pasajeros y ampliar las opciones de desplazamiento dentro del sistema integrado de transporte. Su implementación también está proyectada hacia 2045.

Las cuatro futuras líneas representan una propuesta de expansión que busca modificar la manera en que millones de ciudadanos se movilizan por Lima y Callao. Mientras las líneas 3 y 4 tienen como horizonte el 2035, las líneas 5 y 6 están previstas para una etapa posterior, hacia 2045. El desafío será convertir esta planificación de largo plazo en obras concretas que permitan una ciudad mejor conectada y con menores tiempos de traslado.