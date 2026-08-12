Villa El Salvador: Extorsionadores atacan bus de la empresa de transportes '41' y dejan amenaza a choferes

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa de transportes '41', que cubre la ruta Ventanilla-Villa El Salvador, volvió a ser blanco de un ataque extorsivo. Esta vez, sujetos dispararon contra un bus ubicado en el punto final de su recorrido, en la vía auxiliar de la avenida Mariano Pastor Sevilla, en Villa El Salvador.

Según información policial, los delincuentes dispararon contra el conductor del vehículo, quien se encontraba dentro de la unidad y logró esquivar los proyectiles. El ataque, afortunadamente, no dejó personas heridas, aunque sí provocó daños materiales en el bus. Tras efectuar los disparos, los sujetos huyeron del lugar.

Dejan nota extorsiva para choferes

Antes de escapar, los malhechores dejaron una nota extorsiva dirigida a los trabajadores de la empresa. En el mensaje, advirtieron a los choferes que la compañía ya no contaría con seguridad ni mantendría comunicación con ellos, por lo que cualquier conductor que decidiera salir a trabajar estaría poniendo en riesgo su vida.

La amenaza generó preocupación entre los transportistas, quienes ahora evalúan si continuarán prestando el servicio con normalidad. Uno de los conductores fue consultado sobre la situación y señaló que, hasta el momento, no habían recibido información oficial sobre las medidas que adoptará la empresa tras este nuevo atentado.

"No nos han dicho nada. Falta que arregle la empresa, por lo que ahora no tenemos un tiempo determinado", expresó el trabajador, dejando en evidencia la incertidumbre que existe entre los conductores respecto a la continuidad del servicio en las próximas horas.

Cabe resaltar que la empresa '41' viene siendo víctima de extorsiones desde 2025 y ya ha sufrido otros ataques durante este año. En enero y abril de 2026 se registraron hechos similares contra sus unidades. El nuevo caso quedó en manos de la comisaría de Pachacámac, cuyos agentes ya realizan las investigaciones para identificar a los responsables.

🔴🔵 VES: ¡Alarmante! Disparan contra bus de la "41" y dejan nota extorsiva.



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Activan el 'Plan Escudo' contra la criminalidad

Desde la madrugada de este lunes 10 de agosto, se llevó a acabo el Plan Escudo, una estrategia anunciada e impulsada por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo. En ese sentido, una de las acciones prioritarias es atender los reportes de extorsión que enfrenta la capital.

Para ello, se comenzó a brindar resguardo a los patios de maniobras de empresas de transporte público, paraderos y zonas estratégicas de Lima Metropolitana.

En estas ubicaciones se reforzó la seguridad de transportistas, pasajeros y ciudadanía en general mediante patrullajes preventivos, puestos fijos de vigilancia y acciones de inteligencia policial.

Es así que, el nuevo ataque contra la empresa '41' ocurre pese al despliegue del Plan Escudo, que busca reforzar la seguridad frente a la extorsión. Desde el 10 de agosto, se dispuso vigilancia en patios de maniobras, paraderos y zonas estratégicas de Lima, mediante patrullajes preventivos, puestos fijos y acciones de inteligencia policial.