Lionel Messi se despide de su padre en conmovedora carta y desliza posible retiro del fútbol: "No sé cómo seguir"

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Días después del fallecimiento de su padre Jorge Messi, el futbolista argentino Lionel Messi se despidió de él a través de una conmovedora carta en la que deslizó un posible retiro del fútbol debido a que reveló que tiene "bastantes dudas" de continuar jugando al fútbol evidenciando lo importante que era en su vida.

La conmovedora carta de Messi a su padre Jorge

Luego de cuatro días del deceso de la partida de su progenitor, el capitán de la selección de Argentina utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo adiós en el que lamenta su ausencia y lo complicado que será continuar viviendo sin él.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", señaló en un principio 'La Pulga'.

Messi añadió que fue su papá quien lo alentó a que juegue la Copa del Mundo 2026 y que, lastimosamente, su salud se vio empeorada. Resaltó que era la primera vez que don Jorge no lo iba a acompañar en este tipo de torneos, pero fue la mamá del jugador que le aseguró que su padre estaría mejor. "Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", afirmó.

Catalogó como "fea" la situación debido a que al finalizar cada partido esperaba y extrañaba el mensaje de su padre. Además, reveló que quería ganar el Mundial 2026 para llevarle la copa tal y como lo hizo en Qatar 2022.

"Llegamos a la final (del mundial) y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", escribió 'Lio'.

También dio a conocer que al finalizar su participación en la justa mundialista su papá creía que Argentina había perdido por penales ante España, pero que no pudieron dialogar más a fondo sobre el partido de la final de la Copa del Mundo.

¿Lionel Messi se retira del fútbol?

En otro momento de la sentida carta destinada a quien también fue su represante a lo largo de su carrera profesional, Lionel Messi sorprendió a sus miles de seguidores al deslizar un posible anuncio de su retiro del fútbol.

"No sé que voy a hacer sin ti, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final".

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