Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles 12 de agosto?

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy, 12 de agosto, en Perú. Descubre cuál es el precio de la divisa y a cuánto cotiza el tipo de cambio en la apertura de la jornada de este miércoles en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Si tienes pensado cambiar o vender dólares este miércoles, deberías revisar primero cuál es el valor actual de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano para cuidar mejor tu poder adquisitivo y evitar afectaciones a "tu bolsillo".

Pues bien, el dólar es uno de los principales indicadores económicos para quienes realizan compras, ventas, pagos o transacciones en moneda extranjera, lo que hace que sea un tema trascendental para inversionistas, empresarios y ciudadanía en general.

Así que para entender mejor el comportamiento del dólar hoy en Perú en un entorno fluctuante, que se ve influenciado por distintos factores, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio de acuerdo a los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país.

MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este martes 11 de agosto? Lee también COMPRA VENTA S/3,364 S/3,372

¿Tendencia a la baja? El precio del dólar reflejado en el portal de la Sunat, se puede apreciar una leve variación a la baja en comparación al día de ayer, martes 11 de agosto, donde el tipo de cambio era de S/3,371 y la venta estaba a S/3,387.

Tipo de cambio del dólar paralelo el 12 de agosto

Revisar el precio del dólar hoy en Perú ayuda a consumidores, comerciantes y empresas a conocer cuánto deberán pagar o recibir por cada dólar y anticiparse a posibles cambios en sus gastos. Por ello, también es importante conocer cuál es la cotización del tipo de cambio en el mercado paralelo o casas de cambio.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo u 'Ocoña' es el siguiente en la mañana de este miércoles 12 de agosto:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,355 | Venta S/3,380.

Cotización del dólar 'Ocoña' o paralelo en Perú.

Así cerró el dólar ayer, 11 de agosto, según el BCRP

Otro dato importante que debes revisar antes de realizar alguna transacción financiera, es saber a cuánto cerró el dólar en la jornada de ayer, de acuerdo al portal oficial del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Según la institución liderada actualmente por Julio Velarde, la moneda extranjera cerró la última sesión del martes 11 de agosto, así: en S/3,3660, (con una apertura de S/3,3715), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3646, con un máximo de S/3,3660 y un mínimo de S/3,3620.

El comportamiento del dólar en el mercado cambiario peruano tiene relevancia debido a que muchas operaciones comerciales y financieras están vinculadas a la moneda estadounidense. Por ello, te revelamos cuál es el precio y a cuánto cotiza el tipo de cambio el 12 de agosto.