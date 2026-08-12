Presidente de Colombia decreta tres días de duelo nacional por víctimas en terremoto de magnitud 7.4

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Decretan tres días de duelo nacional en Colombia por las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país el 10 de agosto. Durante este periodo, la bandera permanecerá a media asta en edificios públicos y misiones diplomáticas.

Terremoto de 7.4 en Colombia: Tres días de duelo nacional

Colombia vive un complicado momento tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que se registró en el país el último lunes y que, hasta el momento, deja más de 100 muertos y más de mil heridos.

Los bomberos avanzan en las labores de búsqueda y rescate de los supervivientes del fuerte movimiento telúrico en uno de los países que se encuentra ubicado en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico'. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, comunicó que están "intentando que, en esta ventana de oportunidad, más personas puedan ser halladas con vida".

Debido a esta situación, el Gobierno de Colombia anunció que se decreta tres días de duelo nacional en homenaje a las personas que perdieron la vida como consecuencia del terremoto que sacudió con mayor intensidad diversas partes del país como Chocó, Manizales, Cali y Pereira.

"El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas", se precisa en el decreto número 1172 del 2026.

Izan banderas a media asta por víctimas en terremoto

Por esa razón, durante los tres días que rigen desde el 11 de agosto, se ordena izar "el pabellón nacional a media asta" en los edificios públicos de Colombia y en las misiones diplomáticas del país en el exterior.

Según el documento firmado por De la Espriella, que asumió la Presidencia hace solo cinco días, "la pérdida de vidas humanas enluta tanto a sus familias y amistades, como al Gobierno nacional", que "se solidariza ante tal tragedia", hechos que además "entristecen a todo un país".

Colombia decreta tres días de luto nacional tras terremoto 7.4 que tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó.

Perú envía ayuda humanitaria a Colombia

El último martes 11 de agosto, el Gobierno de Keiko Fujimori envió un primer avión con 12.5 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados por el terremoto en Colombia. De acuerdo a la mandataria, la aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) lleva "alimentos, carpas, abrigo que incluye camas, colchones, mosquiteros, enseres y otros adicionales".

Además, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, confirmó que el Ejecutivo dispuso el viaje de dos equipos USAR Perú a Colombia para colaborar en la labor de búsqueda y rescate de sobrevivientes. El anuncio formal fue brindado en el Grupo Aéreo N° 8 del Callao, punto desde donde partieron los primeros recursos de emergencia.

De esa forma, el Gobierno de Colombia, liderado actualmente por el presidente Abelardo de la Espriella, decretó tres días de duelo nacional por las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 que el último lunes golpeó varias partes del país y deja más de 100 muertos y más de mil heridos, de acuerdo a los primeros reportes de las autoridades.