Banco de la Nación: trabajadores anuncian huelga nacional tras no llegar a acuerdos laborales

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de una serie de acuerdos fallidos, los trabajadores del Banco de la Nación anunciaron una huelga nacional al no concretar acciones en favor de sus condiciones laborales.

Sindicato anuncio huelga nacional

De acuerdo lo expuesto por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación (SINATBAN) en su cuenta en redes sociales, se iniciará una huelga nacional luego de agotar los recursos de diálogo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

En ese sentido, la agrupación informó que también realizará protestas pacíficas en distintos puntos del país por medio de afiches que instalarán en lugares de alta concurrencia en la capital para que se tenga mayor exposición de la situación ante la población.

¿Cuál es la motivación de la huelga?

La medida responde a un conjunto de reclamos laborales y a cuestionamientos sobre decisiones administrativas dentro de la entidad del Gobierno. Según lo expresado por el secretario general del sindicato, se confirmo que la motivación de la protesta es la defensa y fortalecimiento del Banco de la Nación como institución estratégica del Estado.

Un aspecto de notoriedad para los integrantes del sindicato es la diferencia en las remuneraciones de los trabajadores dentro del Banco de la Nación. Según lo expresado por el dirigente, los gerentes perciben ingresos entre 11mil y 15 mil soles al mes, mientras que, gran parte del personal de ventanilla y agencias logra un sueldo de S/ 1.800.

Asimismo, detalló la existencia de bonos de productividad, que, según sus estimaciones, pueden ascender a 40 mil o 50 mil soles para ciertos funcionarios, a comparación de los montos notoriamente bajos para el resto del personal.

Pedidos incluyen a los usuarios de la institución

Por el lado de los usuarios, a los reclamos se les suman la falta de cámaras de seguridad en los cajeros automáticos, deficiencias en los servicios básicos de algunas agencias a nivel regional, así como el aumento de comisiones en productos como la tarjeta Multired.

Frente a esta situación organizada, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ni se su representante, el ministro Juan Sheput.

Finalmente, los trabajadores del Banco de la Nación continuarán con la huelga nacional tras no llegar a acuerdos laborales con el Ministerio de Trabajo que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los involucrados en su funcionamiento y en beneficio de los usuarios de todo el país.