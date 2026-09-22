Magaly se pronuncia tras asesinato de la 'China Polo' y niega acusaciones en su contra: "No soy una asesina"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina se pronunció tras el asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, conocida como la 'China Polo', y rechazó las versiones que intentan relacionarla con su muerte. La conductora de ATV también cuestionó las acusaciones que la fallecida realizó en su contra y aseguró que estas fueron falsas y nunca estuvieron respaldadas por pruebas.

Magaly niega acusaciones

La periodista explicó que, pese al fallecimiento de Aponte Polo, mantiene su derecho a expresar lo que piensa sobre la comunicadora. En ese sentido, sostuvo que las acusaciones dirigidas contra ella y su esposo fueron especialmente graves, debido a que, según afirmó, buscaban desacreditarlos sin presentar elementos concretos que demostraran las imputaciones.

Asimismo, la conductora recordó que la 'China Polo' también dirigió sus cuestionamientos contra su esposo, luego de intentar involucrarla a ella en distintas acusaciones. Según relató, fue precisamente su pareja quien decidió presentar una demanda al considerar que las afirmaciones realizadas afectaban directamente su trayectoria profesional como notario.

"Ella puede estar hoy muerta, pero eso no hace que yo pueda considerar y decir la verdad. Nunca jamás me defendí de sus acusaciones, de las más avezadas. Cuando no pudo conmigo, empezó con mi esposo. Nunca mostró una prueba tangible, jamás (...) La única persona que la demandó fue mi esposo porque vio tocada su trayectoria en el notariado por las falsedades ", indicó.

Por otro lado, la conductora reveló que tuvo acceso a documentación relacionada con la fallecida, pero aseguró que nunca utilizó esa información públicamente para atacarla. De acuerdo con lo señalado por Magaly, Aponte Polo tenía dos sentencias consentidas por falsificación de documentos y además figuraba en una investigación vinculada con una presunta organización relacionada con la obtención irregular de brevetes.

Magaly niega estar relacionada a la muerte de la 'China Polo'

En esa línea, la periodista cuestionó nuevamente la forma en que se ejercía el periodismo de la 'China Polo' y sostuvo que realizar acusaciones contra personas sin pruebas no corresponde a una práctica responsable. No obstante, dejó claro que sus diferencias personales y profesionales no significaban que justificara el asesinato ni que tuviera alguna relación con este.

Finalmente, Magaly Medina rechazó tajantemente cualquier insinuación que la vincule con el crimen y pidió que las autoridades investiguen hasta identificar a los responsables. La conductora también remarcó que ninguna persona debería ser asesinada por sus ideas, por lo que consideró necesario que el caso sea esclarecido y no quede impune.

"Me defiendo ahora porque hay gente malintencionada que intenta decir que estoy feliz porque mataron a 'La China Polo' o intentan decir que yo soy la asesina. A mí díganme lo que quieran, pero no asesina, porque yo no comulgo con eso. Nadie debe ser asesinada por sus ideas", sentenció.

De esta manera, Magaly Medina reafirmó sus diferencias con la 'China Polo' y cuestionó las acusaciones que esta realizó en su contra, al considerarlas falsas y sin pruebas. Además, mencionó antecedentes judiciales e investigativos de la fallecida, mientras descartó cualquier vínculo con su asesinato y pidió que las autoridades esclarezcan el caso.