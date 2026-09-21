Elio Riera critica promesas incumplidas en Lima y plantea plan de seguridad: "Solo consiguieron el ridículo mundial"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante el Debate Municipal 2026, el candidato a la alcaldía de Lima por Alianza para el Progreso, Elio Riera Garro, cuestionó las propuestas de sus competidores al señalar que exceden las competencias municipales. En su intervención, sostuvo que la ciudad requiere un uso eficiente de los recursos asignados para atender los problemas de la ciudad.

Afirmó que la capital ha sido abandonada tras promesas incumplidas de gestiones anteriores. Frente a esta situación, presentó su propuesta de gestión territorial denominada 'Plan 43', la cual busca organizar el trabajo municipal de manera descentralizada mediante reuniones periódicas en cuatro grandes zonas de la ciudad.

"Lima ha sido abandonada a su suerte, prometieron que seriamos potencia mundial y solo consiguieron el ridículo mundial", mencionó Elio.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | Durante el Debate Municipal 2026, el candidato a la alcaldía de Lima por Alianza para el Progreso, Elio Riera Garro, cuestionó duramente el estado actual de la capital y presentó su propuesta de gestión territorial denominada 'Plan 43'. El postulante... pic.twitter.com/H5VcOHPqtN — Exitosa Noticias (@exitosape) September 22, 2026

Crítica a ofertas electorales de otro candidatos

Durante su exposición, Elio Riera enfatizó que los gobiernos locales no deben asumir funciones correspondientes al Ministerio del Interior, sino optimizar los recursos existentes en el marco de sus atribuciones legales. A su juicio, las ofertas electorales de otros sectores suelen prometer competencias ajenas al municipio, engañando a la ciudadanía con propuestas irrealizables dentro del marco normativo vigente.



"Nos ofrecen un sistema (de seguridad) que es aplicable para un Ministerio del Interior, no podemos hacer eso, tenemos que utilizar lo recursos en función a lo que tenemos y por las competencias que tenemos. No estamos aquí para aplicar un rol ministerial (...) vecino tienes que informarte bien, ya que ofrecen siempre más de lo mismo.", mencionó Riera.

Debido a esto, el aspirante por Alianza para el Progreso anunció la implementación inmediata del 'Plan 43'. Esta medida contempla la creación de espacios de coordinación semanal mediante ordenanza municipal en las zonas de Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro y Lima Este.

Según el candidato, este mecanismo permitirá fiscalizar de cerca las necesidades operativas de la capital y asegurar una gestión territorial adaptada a la realidad de cada sector, garantizando compromisos desde el inicio de su eventual mandato municipal.

Integración tecnológica y prensa

En materia de seguridad ciudadana, Riera cuestionó la efectividad de las unidades de flagrancia delictiva en la capital. Precisó que, durante el año 2025, se registraron aproximadamente '130 mil detenciones', pero solo 'cerca de 32 mil' llegaron a sentencia definitiva.

Atribuyó esta severa brecha a la falta de cámaras de seguridad para sostener adecuadamente las investigaciones de la Policía Nacional y del Ministerio Público.



Según el aspirante al sillón municipal para corregir esta deficiencia técnica propone la creación de una red metropolitana interconectada con los cuerpos de serenazgo, las municipalidades, la Fiscalía y el Poder Judicial.

Asimismo, planteó involucrar activamente a los medios de comunicación en las labores de fiscalización transparente para que la prensa supervise el recorrido procesal de cada detenido. De esta manera, busca garantizar que las capturas concluyan en sanciones efectivas en prisión para quienes delinquen.