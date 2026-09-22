Xiomy Kanashiro revela si cree en el 50/50 en su relación con Jefferson Farfán: "Depende de la situación"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro habló sobre la dinámica económica que mantiene con Jefferson Farfán y explicó cómo entiende el manejo de los gastos dentro de una relación. La modelo fue consultada sobre el popular 50/50 y dejó claro que no considera que exista una fórmula única para organizar las finanzas de una pareja.

Xiomy apoya el 50/50

Durante una conversación con las cámaras de 'América Hoy', Xiomy contó que mantiene su independencia económica y continúa asumiendo sus propios gastos. Sin embargo, esto no significa que descarte el apoyo entre ambos. Para la influencer, una pareja también puede ayudarse cuando las circunstancias lo requieren, siempre que exista comprensión entre las dos partes.

En ese sentido, Xiomy explicó que el 50/50 puede funcionar en determinadas situaciones, pero no necesariamente tiene que aplicarse de manera estricta en todas las relaciones. Su postura apunta a que la distribución de los gastos debe adaptarse a la realidad económica de cada pareja y a las necesidades que puedan surgir.

"Siempre sigo pagando mis cosas sola sin necesidad de alguien. Si tienes una pareja que te apoye, bienvenido sea, sino sigue para adelante. Yo creo que eso del 50/50 como que va y no va, depende de la situación", dijo en el programa de conduce.

Además, la modelo reveló que, si en algún momento llega a casarse, preferiría hacerlo bajo el régimen de separación de bienes. Según su perspectiva, esta decisión permitiría mantener una mayor claridad respecto al patrimonio de cada integrante y evitar posibles inconvenientes económicos en el futuro.

¿Qué tipo de regalos le hace a Farfán?

Por otro lado, Xiomy también contó que elegir regalos para su pareja puede convertirse en todo un desafío. Incluso confirmó que ahorró durante cinco meses para comprarle su primer obsequio a Jefferson Farfán. Aunque evitó revelar cuánto dinero gastó, su confesión dejó entrever el esfuerzo que realizó para encontrar un detalle especial para el futbolista.

"Hay que ver los regalos. (Debe ser bien complicado...) Horrible. No saber qué regalarle todos los meses o algo. (¿Es cierto que ahorraste cinco meses para el primer regalo de Jefferson?) Sí, es cierto. No preguntes (cuánto costó)", contó entre risas.

Es así que, las declaraciones de Xiomy Kanashiro reflejan que su relación con Jefferson Farfán no se rige necesariamente por una división estricta de gastos. La modelo prioriza su independencia económica, aunque reconoce la importancia del apoyo mutuo. Además, su postura sobre la separación de bienes evidencia que prefiere mantener claridad y autonomía respecto al patrimonio de cada uno.