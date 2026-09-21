Daniel Urresti arremete contra López Aliaga en su gestión como alcalde: "Utilizó la municipalidad como un trampolín"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante el segundo bloque del debate municipal 2026, el candidato Daniel Urresti dirigió severas críticas hacia la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga. Cuestionó duramente la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa la capital peruana, señalando que el abandono institucional provocó un alarmante incremento de la violencia en diversos distritos limeños.

En su intervención, el aspirante afirmó que el burgomaestre utilizó la Municipalidad de Lima como plataforma política para tentar la presidencia de la República. Asimismo, contrapuso sus cuestionamientos planteando un conjunto de medidas concretas enfocadas en combatir el crimen organizado y la delincuencia común, las cuales prometió implementar desde el inicio de una eventual gestión.

Cuestiona el abandono municipal de RLA

Durante su intervención, Daniel Urresti sostuvo que la administración saliente desatendió las necesidades básicas de seguridad en la capital. Según el candidato, "la Lima que nos ha dejado López Aliaga es una Lima en donde la vida no vale nada", haciendo referencia a casos de extorsión como el cobro de cupos.

"Vivimos en una ciudad donde matan a la madre de una 'ollita común', donde asesinan a dos anticucheras simplemente por cobrarles un cupo, y donde balean a un adolescente en una losa deportiva por negarse a pagar esa maldita extorsión. (...) Sin embargo, su descuido nos ha costado la vida de más de dos mil limeños. A ellos no solo los mató la bala de los sicarios, también los liquidó la indiferencia y la ambición del alcalde.", mencionó el exministro del Interior.

Además, Urresti aseveró que López Aliaga no atendió a las demandas que exige la responsabilidad de estar en la municipalidad y que solamente 'usó' su cargo público con la finalidad de llegar a la presidencia.

De acuerdo con sus afirmaciones, esta situación causó la pérdida de vidas de numerosos limeños, responsabilizando a la 'indiferencia y la ambición' de la autoridad saliente.

"Rafael López Aliaga abandonó a Lima a su suerte, solo utilizó la municipalidad como un trampolín político para sus ambiciones presidenciales.", sentenció el candidato Urresti.

Más efectivos 'Terna' contra la delincuencia

Ante el diagnóstico expuesto, el postulante manifestó que 'estamos a tiempo de salvar esta ciudad' para revertir la problemática actual. En este sentido, anunció la formulación de algunas acciones estratégicas diseñadas para su aplicación inmediata a partir de enero.

Entre sus principales planteamientos, destacó el fortalecimiento de la inteligencia operativa. Urresti sostuvo que desde la municipalidad de Lima se equiparán de 100 equipos Terna bajo el comando de la policía con el fin de capturar a un centenar de delincuentes por día.

Finalmente, aseguró que pondrían a disposición de la policía nacional 1000 patrulleros para optimizar el resguardo de la urbe a pesar que la municipalidad de Lima no tiene la facultad para hacerlo .