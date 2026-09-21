Debate Municipal 2026: Carlos Bruce cuestiona la elevada deuda de la Municipalidad de Lima

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante su participación en el Debate Municipal 2026, el candidato a la alcaldía de Lima por el partido Somos Perú, Carlos Bruce Montes de Oca, cuestionó severamente la elevada deuda financiera que registra la Municipalidad Metropolitana de Lima. En su intervención, el aspirante edil advirtió que los compromisos económicos vigentes comprometen la estabilidad presupuestal del municipio y restan margen de maniobra a la gestión entrante.

Cuestionamiento al endeudamiento edil y necesidad de gestión pública

Durante su participación en el Debate Municipal 2026, Carlos Bruce enfatizó que la crítica situación financiera del municipio representa un obstáculo directo para el desarrollo de obras prioritarias en la capital. El aspirante a la alcaldía por Somos Perú sostuvo que los compromisos financieros vigentes merman la capacidad de inversión en infraestructura y servicios básicos, por lo que exigió una conducción técnica y responsable para evitar la paralización de la ciudad.

En ese sentido, el candidato advirtió sobre el monto acumulado por la actual administración y la urgencia de coordinar directamente con el Ejecutivo nacional para revertir el déficit presupuestal.

"La eficiencia es fundamental en la Gestión Pública, pero tenemos que saber que la actual administración nos está dejando una deuda de más de S/5 mil millones y por lo tanto requerimos que el siguiente alcalde de me la ciudad sepa de Gestión Pública para negociar junto al Ministerio de Economía, los recursos para lo que tanto se necesita para la ciudad".

Frente a esta cifra, Bruce señaló que la renegociación de los pasivos y la búsqueda de nuevos mecanismos de financiamiento fiscal serán tareas prioritarias desde el primer día de gestión.

El postulante remarcó que solo mediante una fiscalización rigurosa del gasto corriente y una estrategia técnica concertada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se podrán asegurar las transferencias necesarias para ejecutar los proyectos que demanda la ciudadanía.

Propuesta de articulación de la seguridad

La propuesta central en materia de seguridad ciudadana formulada por el aspirante a la alcaldía de Lima busca revertir la falta de coordinación interdistrital que padece la capital. A través de este modelo operativo, se pretende unificar las estrategias de patrullaje.

"Nosotros planteamos la creación de una Policía Municipal Metropolitana, nadie lo ha hecho pero yo sí lo voy a implementar así como lo hemos hecho en Surco. Lima tiene 43 distritos y un problema no se hablan entre ellos por eso nosotros vamos a sentar a todos los distritos, en la misma, sean del partido que sean", detalló.

Asimismo, la iniciativa contempla la integración de capacidades tecnológicas y presupuestales de los municipios distritales para garantizar un despliegue homogéneo de las fuerzas del orden local. De acuerdo con el postulado de Somos Perú, el liderazgo de la municipalidad provincial resulta indispensable para articular a todas las autoridades jurisdiccionales sin distinción de agrupaciones políticas.

En desarrollo...