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Situación crítica en el norte

Pacificación llegará a Pataz con el entendimiento de los mineros informales y las empresas mineras, afirma Belaúnde Llosa

Tras su presentación ante la Comisión de Defensa del Senado, Rafael Belaúnde Llosa sostuvo que las organizaciones criminales seguirán operando impunemente si no hay un diálogo entre los mineros informales y las empresas mineras.

Rafael Belaúnde Llosa.
Rafael Belaúnde Llosa. Ministerio de Defensa

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 08/09/2026

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Tras su presentación en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, se refirió sobre una de las principales problemáticas que padece el país, en el especial el norte del Perú por sus vínculos con la delincuencia y el narcotráfico; es decir, la minería informal

El integrante del Gabinete Ministerial compareció ante dicho grupo de trabajo parlamentario el lunes 7 de septiembre y durante su exposición no fue ajeno al reciente asesinato de Homero Armas Villalobos, hermano del alcalde del distrito de Pataz, crimen al que vinculó con este flagelo que atenta permanente a la región La Libertad

Insta al diálogo para pacificación entre la región La Libertad

Sobre esta nueva pérdida humana producida durante la madrugada del lunes 7 de septiembre, Belaúnde Llosa aseveró que para reducir la ola de criminalidad en Trujillo y Pataz, así como en toda la región, es necesario un entendimiento entre los mineros informales y las empresas mineras, de lo contrario, esta situación crítica no tendrá fin. 

"En tanto eso no ocurra, le deja el campo abierto a las organizaciones criminales. Entonces, hay que buscar un ambiente adecuado de entendimiento, hay que buscar un ambiente que propicie la formalización, la regularización de mucho minero informal que tiene toda la voluntad de trabajar dentro del marco de la ley", puntualizó. 

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Es importante recordar que, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) fue ampliado por el último Congreso hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta que se apruebe y reglamente la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), según la Ley N.º 32537.

Acciones para mitigar los efectos del Fenómeno El Niño

Con referente a la inminente llegada del Fenómeno El Niño, Rafael Belaúnde Llosa indicó que las Fuerzas Armadas asumirán la intervención en 22 puntos críticos para mitigar los efectos. Agregó que, el presupuesto que el sector ha requerido para hacer frente a este fenómeno climatológico asciende a 575 millones de soles

"Las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, van a asumir 22 puntos críticos en la intervención en las áreas de remediación para la mitigación de los efectos del Fenómeno El Niño. Hemos desplegado 22 compañías para emergencia que están descolmatando ríos y cauces. Están distribuidas: siete en Piura, siete en Lima, tres en Tumbes, dos en Lambayeque, dos en Ica y una en La Libertad", detalló.

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Cabe señalar que, según el comunicado oficial N.º 15-2026 de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), este fenómeno se prolongará hasta el verano del próximo año, con una magnitud extraordinaria de setiembre 2026 a enero de 2027 (≥ 62%) y entre fuerte y extraordinaria para los meses de febrero y marzo de 2027.

De esta manera, el titular del sector aseveró que vienen trabajando incansablemente para salvaguardar la seguridad de los peruanos que viven en el norte del país. 

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