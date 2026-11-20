20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más medicamentos, menos listas de espera y mejores servicios de emergencia. El Seguro Social de Salud (EsSalud) presentó un balance de las principales acciones ejecutadas durante los dos primeros meses de gestión de su presidenta ejecutiva, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, quien destacó el incremento del abastecimiento de medicamentos, la recuperación de ambulancias y el impulso de proyectos para modernizar la atención hospitalaria en el país.

EsSalud prepara compra de 400 medicamentos para el 2027

Uno de los resultados más importantes fue el incremento del abastecimiento de medicamentos, que pasó del 44 % al 70 %. Asimismo, se logró destrabar 37 ambulancias que permanecieron paralizadas durante casi dos años y se reforzaron las jornadas médicas y quirúrgicas para atender a pacientes que esperan una intervención.

"En EsSalud estamos avanzando y este avance se logra gracias al recurso humano con el que contamos. Encontramos un desabastecimiento de medicamentos y en dos meses hemos llegado al 70 %, hemos reducido el embalse de atenciones, hemos entregado ambulancias y vamos a distribuir 4000 computadoras. Tenemos gente comprometida porque esa es nuestra vocación de servicio", señaló Tomas Gonzáles.

Como parte de las medidas para garantizar la disponibilidad de productos farmacéuticos, EsSalud prepara una licitación centralizada de aproximadamente 400 medicamentos para el próximo año. La iniciativa busca mejorar la planificación de las adquisiciones y asegurar la continuidad de los tratamientos de los asegurados.

Jornadas quirúrgicas y operativos médicos en regiones

Para reducir las listas de espera, la institución viene impulsando intervenciones quirúrgicas extraordinarias durante los fines de semana y en horarios nocturnos. Entre los resultados mencionados figura la realización de cerca de 180 cirugías de cataratas en el Policlínico Grau, además de jornadas similares en Lambayeque y Arequipa.

A través de Hospital Perú también se intensificaron los operativos médicos especializados. Se reportaron más de 10 000 atenciones en Loreto y El Porvenir, en Trujillo; cerca de 9000 en Lambayeque y 7000 en Piura.

Las próximas intervenciones se realizarán en Cusco, Puno y Madre de Dios, con especialistas de distintas áreas para reforzar la atención en las redes asistenciales con mayor demanda.

EsSalud: mejoras en 2 meses de gestión.

Torre Trecca ampliará la atención especializada

Otro de los proyectos destacados es la Torre Trecca, infraestructura que busca ampliar la capacidad de consulta externa especializada y beneficiar a más de 1.2 millones de asegurados.

El complejo contempla la incorporación de cuatro tomógrafos, tres resonadores magnéticos y mamógrafos, además de servicios para la detección temprana de enfermedades como el cáncer de colon, cuello uterino y próstata.

También se busca agilizar las evaluaciones prequirúrgicas para que puedan completarse en una semana y facilitar la programación de operaciones en los hospitales Rebagliati, Sabogal y Almenara.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas, destacó que la Torre Trecca beneficiará a más de 1 millón 200 mil asegurados y permitirá reducir los tiempos de espera y agilizar los procesos de atención médica. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 20, 2026

Distribuirán 4000 computadoras y recuperan equipos médicos

En materia tecnológica, EsSalud iniciará durante la primera semana de diciembre la distribución de 4000 computadoras en establecimientos de salud de distintas regiones. La medida permitirá avanzar en la interconexión de las historias clínicas y facilitar el acceso a la información médica de los pacientes.

A ello se suma la reactivación de cuatro tomógrafos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen en menos de dos semanas. La institución también trabaja para recuperar la operatividad de su resonador magnético.

En Piura, además, se impulsa la implementación de un servicio propio de hemodiálisis con más de 14 camas para fortalecer la atención de pacientes con enfermedades renales.

Recuperan 37 ambulancias para atender emergencias

En cuanto a los servicios de emergencia, la gestión logró destrabar 37 ambulancias que permanecieron paralizadas durante casi dos años. Las unidades serán destinadas a reforzar la capacidad de respuesta y el traslado de pacientes en 25 regiones del país.

Los vehículos cuentan con desfibriladores portátiles, camillas telescópicas y sistemas de radiocomunicación para mejorar la atención ante situaciones de urgencia.

EsSalud: mejoras en 2 meses de gestión.

EsSalud plantea reducir cargos administrativos

Finalmente, la presidenta ejecutiva anunció una reorganización institucional que contempla reducir en más del 50 % los cargos administrativos de la alta dirección, actualmente estimados en alrededor de 800 puestos. La propuesta busca eliminar duplicidades y destinar mayores recursos al fortalecimiento de los servicios asistenciales.

Asimismo, EsSalud mantiene coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para evaluar mecanismos de recuperación de aportes pendientes de entidades públicas.

La deuda total asciende aproximadamente a S/ 3800 millones, de los cuales cerca de S/ 2000 millones corresponden a gobiernos regionales y municipalidades.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas, advirtió que la institución atraviesa un déficit superior a los S/ 6 mil millones y señaló que mantiene una deuda pendiente de cobro de casi S/ 3 800 millones. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 20, 2026

Con estas acciones, EsSalud busca recuperar su capacidad operativa, fortalecer la atención especializada y mejorar los servicios que reciben millones de asegurados en todo el territorio nacional.