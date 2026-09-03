Ministro de Educación sobre retomar el proceso de evaluación censal a docentes: "Es paulatino y progresivo"

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación retomará el proceso de evaluación censal de los docentes como parte de una estrategia para conocer de manera más precisa su desempeño y los resultados que alcanzan sus estudiantes.

Así lo anunció el ministro de Educación, José Antonio Chang, quien explicó que la evaluación buscará ir más allá de una prueba tradicional de conocimientos.

"Había que saber qué estaban logrando los profesores con nuestros alumnos y vamos a retornar a eso, a evaluaciones censales, pero ya no sólo de lápiz y papel, queremos ver cómo se desempeña el profesor en el aula, queremos saber qué logros de aprendizaje obtienen los alumnos con ese profesor y este es un proceso paulatino y progresivo ", indicó.

En entrevista exclusiva con Exitosa, el titular del sector sostuvo que los maestros deberán asumir la evaluación y capacitación permanente como parte de su desarrollo profesional. La medida busca establecer con mayor claridad qué están logrando los profesores en las aulas y cuánto avanzan sus alumnos.

"Creo que los maestros tienen que formarse como parte de su cultura una evaluación y capacitación constante. Yo creo en que el maestro tiene el propósito y tiene la inspiración de servir y de formar mejor a los niños, pero necesitamos apoyarnos conjuntamente para una mejor capacitación y logros de aprendizaje", señaló.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista exclusiva con Exitosa, el ministro de Educación, José Antonio Chang, señaló que se retomará el proceso de la evaluación censal para ver cómo se desempeñan los docentes en las aulas y qué logros de aprendizaje obtienen sus alumnos. Según precisó,... pic.twitter.com/AYcgjUUeXM — Exitosa Noticias (@exitosape) September 3, 2026

Evaluación también medirá desempeño en aula

Chang recordó que durante su anterior gestión ministerial se realizó una evaluación, se estableció una línea de base y se capacitó a los docentes. Según explicó, el objetivo ahora será recuperar ese mecanismo, pero incorporando nuevas herramientas para observar directamente el trabajo de los profesores.

"En ese momento la dirigencia creyó conveniente que sí firmamos un acuerdo, pero luego, bueno, parece que por presiones de otro grupo político del sindicato, en ese entonces el señor Huaynalaya, desistieron de esa posibilidad y tuvimos que nosotros como ministerio llevar a cabo la evaluación. Ahora, pero ratifico, se hizo la evaluación, se hizo una línea de base, se capacitó a los maestros y nadie podrá decir que se separó a un solo maestro y luego se hizo la carrera pública magisterial donde mejoramos los sueldos en función de los méritos de los profesores", recordó Chang.

El ministro también destacó que la reforma debe atender los contenidos educativos y preparar a los estudiantes para continuar estudios o incorporarse a una actividad económica.

"Ese es uno de los objetivos de la presidenta que lo ha dicho desde el principio en campaña y también como al asumir la presidencia tenemos que darle sentido a la educación y qué significa el sentido que al terminar puedan engancharse con una actividad económica, qué significa que pueden ser técnicos en alguna de las áreas que vamos a ofrecer y la educación secundaria en el último año va a dar micro certificaciones, el que quiera profundizar más puede ir a un CETPRO o puede ir a un instituto tecnológico", precisó.

La propuesta plantea una evaluación progresiva que combine el desempeño docente con los aprendizajes obtenidos por los alumnos. El reto será implementar el proceso sin perder de vista la capacitación y las condiciones que necesitan los maestros para mejorar su trabajo en las aulas.