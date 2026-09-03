Ministro de Vivienda precisa que su sector trabaja en 52 puntos críticos como prevención ante El Niño

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo exclusivo con Exitosa, Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda, precisó que, como medida de prevención ante la llegada de El Niño, su sector viene trabajando en 55 puntos críticos y que cuentan con un presupuesto de 22 millones de soles. Además, señaló que el avance de las obras que se les ha encomendado rondan entre el 40 y 50%.

Además que como parte del ENFEN están poniendo a disposición la maquinaria, logística y capacidad que posee la cartera ministerial que lidera.

"Nosotros desde el Ministerio de Vivienda tenemos 55 puntos críticos que estamos trabajando actualmente con un presupuesto de S/22 millones. Estamos al 40-50% de las obras que nos han encomendado.

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