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Inicia el viernes 4 de septiembre

Ministro de Vivienda resalta que la reestructuración de Sedapal se realiza "por el bien" de la empresa y la población

Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda, destacó que la reestructuración de Sedapal inicia el viernes, 4 de septiembre, y que dicho procedimiento se realiza "por el bien" de la empresa y de la población.

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/09/2026

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En diálogo exclusivo con Exitosa, Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda, destacó que la reestructuración de Sedapal inicia el viernes, 4 de septiembre, y que dicho procedimiento se realiza "por el bien" de la empresa y de la población. 

Resaltó que tiene todas las cualidades para ser una de las mejores empresas del Perú y descartó que haya alguna privatización de algún tema de agua

Inicio de la reestructuración de Sedapal

En diálogo exclusivo con Exitosa, Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda, señaló que de manera inicial como parte de la reestructuración de Sedapal se dará a conocer parte del directorio y "paulatinamente" en su totalidad.
 

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