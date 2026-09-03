'Choca' Mandros cuenta los conflictos que tuvo con Johanna San Miguel en 'América Espectáculos'

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'Choca' Mandros abrió el baúl de los recuerdos y contó cómo fue trabajar con Johanna San Miguel en América Espectáculos, programa que ambos sacaron adelante durante varios años. Aunque terminaron formando una buena dupla y hasta una amistad, no todo fue color de rosa: hubo peleas, diferencias y hasta lágrimas por el contenido que debía salir al aire.

'Choca' reveló cómo llegó Johanna al programa

'Choca' contó estos detalles durante una entrevista en el podcast Café con la Chévez, donde repasó varios momentos de su carrera. Según recordó, Johanna San Miguel ni siquiera estaba considerada inicialmente entre las personas que iban a pasar por el casting para conducir el bloque de espectáculos de América Televisión.

Todo cambió cuando el periodista Federico Salazar le comentó que la actriz estaba interesada en postular. La información había llegado a través de Katia Condos, quien le contó sobre las ganas de Johanna de sumarse al espacio. "Johanna no estaba en el casting. Johanna no iba a ir al casting", recordó 'Choca'.

El productor intentó comunicarse con ella, pero la actriz le pidió que la llamara más tarde porque tenía un compromiso familiar. Como 'Choca' estaba cerrando los castings ese lunes, volvió a buscarla durante el día, aunque no consiguió respuesta.

Recién al día siguiente Johanna lo llamó desde un número que él no tenía registrado para preguntar por la convocatoria. Finalmente, fue citada para hacer la prueba junto a Roberto Reátegui.

Y ahí nomás, según 'Choca', apareció la Johanna que luego todos conocerían en pantalla. Sus gestos, su manera de hablar y hasta su famoso "bebito" ya estaban presentes desde el casting. "Lo que todos han visto al aire lo hizo desde el casting, el bebito, todo eso salió en el casting y dijimos: 'Ella es'", recordó.

'Choca' revela sus peleas con Johanna San Miguel

Johanna terminó quedándose tres años y medio al frente de América Espectáculos, una etapa que dejó buenos números para el programa. "Con la Chata hacíamos 20 puntos de rating", señaló 'Choca' al recordar el éxito que alcanzaron juntos.

Sin embargo, detrás de cámaras la cosa no siempre era tan tranquila. 'Choca' contó que uno de los principales motivos de sus discusiones era la pauta del programa, especialmente cuando tocaba presentar información sobre personajes de la cultura popular y la farándula.

Por su experiencia como actriz de teatro, a San Miguel le costaba entender por qué el espacio debía darle tanta importancia a determinadas figuras del espectáculo. 'Choca', en cambio, tenía claro que América Espectáculos debía hablar de todo un poco. "Tienes que presentar desde Tongo hasta la ópera", le decía, según relató.

Las diferencias llegaron a tal punto que ambos protagonizaron fuertes discusiones. Pero lo más llamativo es que, de acuerdo con el productor, no fueron simples cruces de palabras: hubo momentos en los que los dos terminaron llorando.

"Hubo peleas de por medio", contó 'Choca', para luego resumir aquellos momentos con una frase bastante gráfica: "Lloramos entre peleas".

A pesar de esos encontrones, con el tiempo lograron consolidar una dupla que funcionó muy bien frente a las cámaras. El programa tenía espacio para artistas populares, personajes mediáticos, teatro y hasta contenidos relacionados con la ópera.

Finalmente, Johanna decidió cerrar esa etapa porque el horario de la mañana ya le resultaba demasiado pesado y también necesitaba acomodar su trabajo a las actividades escolares de su hijo. "Era diario en la mañana; odiaba peinarse, maquillarse. Me dijo: 'Ya no puedo, Choca'", recordó el productor.

Así, 'Choca' Mandros reveló que su etapa con Johanna San Miguel en América Espectáculos estuvo marcada tanto por el éxito como por los conflictos detrás de cámaras.