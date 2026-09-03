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Luis Galarreta expone ante el Congreso nueva medida: "Estamos destinando S/15.400 millones al orden público y seguridad"

El premier Luis Galarreta, durante su exposición ante el Congreso de la República anunció el presupuesto de S/15.400 millones destinado al orden público y seguridad.

Luis Galarreta anuncia más de S/ 15 millones para orden público
Luis Galarreta anuncia más de S/ 15 millones para orden público (Composición Exitosa)

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/09/2026

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El Congreso de la República desarrolla este jueves una nueva etapa en el proceso de aprobación del presupuesto público para el 2027. Para ello, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, precisó que el Gobierno está destinando destinando S/15.400 millones al orden público y seguridad.

Premier Galarreta anuncia monto destinado para el orden público y seguridad

"Los peruanos tienen derecho a vivir sin miedo en el caso de seguridad y el Estado tiene la obligación de garantizarlo, por eso estamos destinando S/15.400 millones al orden público y seguridad, orientados a los recursos de investigación, persecución del delito, fortalecimiento del sistema penitenciario y una mayor capacidad operativa de nuestra policía con metas más exigentes de cobertura de patrullaje frente al crimen", expresó el premier Galarreta.

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