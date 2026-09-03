Keiko Fujimori llegó a San Martín para fortalecer el apoyo a productores agrarios

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó este jueves 3 de septiembre a la región San Martín como parte de su undécimo viaje de trabajo por el interior del país, con la finalidad de fortalecer el apoyo a los productores agrarios.

Keiko Fujimori llega a San Martín

Durante su visita, la mandataria Keiko Fujimori participará en actividades orientadas a fortalecer el desarrollo del sector agrario y brindar mayor seguridad jurídica a los productores de la región.

Como parte de su recorrido por el sector, Keiko Fujimori se trasladará al distrito de Elías Soplín Vargas, ubicado en la provincia de Rioja, donde encabezará la entrega de contratos para la compra de arroz destinados a pequeños productores.

Esta medida contempla una inversión de S/ 6.1 millones para la adquisición de 2364 toneladas de arroz, beneficiando directamente a 200 agricultores.

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