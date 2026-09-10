VMT: Intensas lluvias causan inundación en bypass y hundimiento de la pista en Av. 26 de Noviembre

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las intensas lluvias registradas durante la noche provocaron diversos incidentes en Villa María del Triunfo (VMT). Entre los principales problemas se reportaron la inundación de un bypass en la avenida Pachacútec y el hundimiento de un tramo de la pista en la avenida 26 de Noviembre, lo cual podría afectar enormemente a las personas que transitarán por la vía a tempranas horas de la mañana.

Intensas lluvias generan incidentes en VMT

La llovizna comenzó aproximadamente a las 7 de la noche y afectó varios distritos de Lima Sur. En VMT, la acumulación de agua generó una inundación en el bypass de la avenida Pachacútec, por lo que el paso vehicular fue cerrado temporalmente mientras se realizaban trabajos para retirar el agua empozada.

Hasta el lugar llegaron maquinaria y una cisterna para atender la emergencia. La medida busca facilitar el drenaje y reducir el riesgo para los conductores. Sin embargo, en la parte posterior del bypass también se observó una considerable acumulación de agua, mientras algunos vehículos continuaban circulando por el sector.

La situación generó preocupación debido a que, según se pudo observar, el nivel del agua podía alcanzar una altura considerable para los vehículos. Además, este tipo de inundaciones suele registrarse en esta zona de VMT cada vez que se presentan lluvias, afectando la circulación y generando dificultades para los vecinos.

🔴🔵 VMT: Cierran paso a bypass en Av. Pachacútec por inundación tras llovizna



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Otro punto afectado fue la avenida 26 de Noviembre, donde el suelo cedió debido a las intensas precipitaciones. Durante la cobertura de Exitosa se pudo comprobar que parte de la pista quedó hundida y que algunos vehículos quedaron momentáneamente atrapados al intentar atravesar el tramo afectado. Hasta la zona llegó Félix Sánchez, jefe de Gestión de Riesgos de VMT, quien explicó las acciones adoptadas ante los incidentes.

"La tubería que se encuentra en la vista es de la obra y al comunicarme con el contratista, me indican que como no hay una rotura de tubería no la pueden atender, entonces lo que hemos hecho es hacer trabajos para ayudar a los vehículos, que quedaron atrapados y también realizamos trabajos de contención. Tenemos que adelantarnos porque esta es una vía troncal", explicó.

🔴🔵 VMT: Suelo cede en Av. 26 de Noviembre tras intensa llovizna



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Asimismo, Sánchez señaló que la prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos y precisó que, hasta el momento, no se han registrado personas afectadas directamente. Las autoridades también evalúan activar un plan de desvíos por vías paralelas para evitar congestión durante las primeras horas de la mañana.

Es así que, los incidentes evidencian las dificultades que enfrenta VMT ante las precipitaciones, con puntos críticos que afectan el tránsito y la seguridad. Mientras continúan los trabajos de atención en ambas zonas, las autoridades deberán evaluar medidas preventivas para evitar que nuevas lluvias generen mayores daños y complicaciones para los vecinos y conductores.