Marco Vinelli se muestra a favor de la incorporación de Perú al Escudo de las Américas: "Podría colaborar bastante bien"

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, se mostró a favor de la incorporación del Perú al Escudo de las Américas porque con ello señaló que habrá apoyo en materia de inteligencia y de logística en un contexto de "inseguridad muy fuerte". Por lo que afirmó que Estados Unidos podría colaborar para obtener resultados rápidos.

"Estamos viviendo una situación de inseguridad muy fuerte y Estados Unidos nos podría colaborar bastante bien para brindar resultados rápidos", afirmó el ministro Vinelli.

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