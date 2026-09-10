SISMO de magnitud 5 remece Perú HOY, jueves 10 de septiembre: conoce el epicentro, según el reporte del IGP

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana de este jueves 10 de septiembre, un nuevo sismo de magnitud 5 ha sido registrado en Perú, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce el epicentro de este movimiento telúrico y además, descubre cómo actuar de manera preventiva ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo de magnitud 5 hoy en Perú, ¿cuál fue el epicentro?

El territorio nacional está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de movimientos telúricos en el país.

Dicha ocasión, el sismo tuvo un impacto con una magnitud de 5.0 fue registrado durante la mañana de este jueves 10 de septiembre, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 05:39 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 94 kilómetros al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0651

Fecha y Hora Local: 10/09/2026,05:39:35

Magnitud: 5.0

Profundidad: 15 km

Latitud: -3.90

Longitud: -77.39

Intensidad: III Santa María de Nieva

Referencia: 94 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonashttps://t.co/2rwwbd9pCK — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 10, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0651, el evento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -3.90, longitud -77.39 y la intensidad registrada fue de nivel III en Santa María de Nieva.

Un punto importante a destacar es que en la madrugada, en el mismo lugar de Amazonas hubieron dos sismos. El primer movimiento telúrico se produjo a la 1:42 de la madrugada con una magnitud de 5.4 y el segundo ocurrió a las 2:04 de la madrugada, esta vez de magnitud 4.1. El epicentro fue ubicado a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, nuevamente en Condorcanqui.

Boletín informativo del COEN

Indeci recomienda tener mochila y caja de reserva ante un eventual sismo

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, entre otros. Su objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de un movimiento telúrico.

Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre natural.

Finalmente, estar preparados ante un sismo de magnitud 5 que tenga lugar en Amazonas u otro sector del país es una tarea de toda la población. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último temblor reportado por el IGP.