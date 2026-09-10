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VMT: Cierran temporalmente el bypass de la Av. Pachacútec por agua empozada tras intensa llovizna

La acumulación de agua obligó a cerrar ambos carriles del bypass de la avenida Pachacútec, mientras conductores denunciaron que el problema se repite cada temporada de lluvia.

Cierran bypass de la Av. Pachacútec
Cierran bypass de la Av. Pachacútec Exitosa

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/09/2026

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Las intensas lloviznas registradas durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre volvieron a generar complicaciones en Villa María del Triunfo (VMT). 

El bypass ubicado en la avenida Pachacútec, a la altura de Nueva Esperanza, quedó nuevamente convertido en una especie de laguna debido a la acumulación de agua, situación que obligó a las autoridades municipales a cerrar ambos carriles para evitar accidentes.

Bypass fue cerrado por acumulación de agua tras lloviznas

La intensa precipitación provocó que el agua se concentre nuevamente en la parte baja del bypass. Ante esta situación, la municipalidad dispuso el cierre completo del paso vehicular y colocó unidades de serenazgo para impedir que los conductores ingresen al tramo afectado.

La situación también complicó el tránsito por las vías aledañas, donde se formaron pequeños riachuelos que afectaron principalmente a mototaxistas y motociclistas. Los conductores tuvieron que reducir la velocidad para evitar accidentes al desplazarse por sectores donde también se acumuló agua.

Este mismo punto de VMT ya había registrado inundaciones durante anteriores episodios de lluvias, llegando incluso a quedar restringido el tránsito vehicular por el nivel del agua acumulada.

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