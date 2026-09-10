Marco Vinelli defiende pedido de facultades legislativas: "Es para poder ejercer la política del Gobierno en los próximos 5 años"

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, defendió el pedido de facultades legislativas planteado por el Gobierno y afirmó que estas herramientas permitirían al Ejecutivo avanzar con mayor rapidez en la ejecución de su plan de gobierno.

En entrevista exclusiva con Exitosa, el integrante del gabinete sostuvo que existe una interpretación equivocada sobre el propósito de estas facultades.

Vinelli también destacó las actividades realizadas por la presidenta Keiko Fujimori y los ministros durante los primeros 40 días de gestión, señalando que el Ejecutivo viene trasladándose a distintas regiones para atender las demandas de la población.

Gobierno defiende pedido de facultades

El ministro señaló que la solicitud de facultades no debe entenderse únicamente como una herramienta destinada a responder ante situaciones de emergencia, sino como un mecanismo para ejecutar las políticas planteadas por el Gobierno durante los próximos años.

" Lo que es el pedido de facultades, es para poder ejercer la política del gobierno en los próximos cinco años. Y por eso hay 8 materias", declaró.

En esa línea, cuestionó la interpretación de quienes consideran que el Ejecutivo debería solicitar facultades exclusivamente para atender emergencias. Según explicó, los gobiernos anteriores también recurrieron a este mecanismo para avanzar con sus políticas.

"El gobierno de Alan García, del presidente Humala, del presidente Kuczynski, de Vizcarra, de Pedro Castillo, de Dina, todos pidieron facultades para poder ejercer su política. Y ahí creo que hay un error de interpretación que dicen que el pedido de facultades solo debe ser para cosas de emergencia", sostuvo.

Vinelli indicó que el pedido contempla ocho materias y que el Ejecutivo decidió incorporar asuntos que, por la coyuntura actual, requieren una respuesta más rápida, entre ellos la inseguridad y el fenómeno de El Niño.

"El pedido de facultades es para poder ejercer tu plan de gobierno y ejecutar tu plan de gobierno mucho más rápido de lo que hoy día te permiten las normas", afirmó el ministro.

El titular del Midagri también remarcó que el Ejecutivo reconoce la importancia del debate parlamentario y del respeto a la democracia durante el proceso de evaluación de las facultades solicitadas.

"Y entendemos el debate y la democracia que debe existir en estos casos, y siempre. Y por lo tanto, estamos nosotros esperando", concluyó.

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