Precio y tipo de cambio del dólar HOY en Perú: así cotiza la divisa este jueves 10 de septiembre

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informado del precio y tipo de cambio del dólar en Perú a través de fuentes confiables (bancos, sitios oficiales, medios económicos) te permite anticiparte a cambios que podrían impactar tu economía. Por ello, te revelamos cómo cotiza este jueves 10 de septiembre.

¿Cuánto está el dólar hoy, 10 de septiembre?

El precio del dólar en Perú se mantiene como uno de los principales indicadores financieros de interés para ciudadanos, empresas y comerciantes. Este jueves 10 de septiembre, la cotización de la divisa inicia la jornada tomando como referencia el cierre registrando el miércoles 9 de septiembre por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

De acuerdo con la información disponible, el dólar cerró ayer en S/3,3570, luego de haber iniciado la sesión en S/3,3580. Asimismo, el tipo de cambio interbancario registró un promedio de S/3,3587, con un máximo de S/3,3620 y un mínimo de S/3,3540.

Antes de realizar una operación, también es ideal conocer cuál es el comportamiento actual de la divisa en el mercado cambiario oficial, precisamente en la mañana de este jueves. En ese sentido, te revelamos cuál es el tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio este miércoles 9 de septiembre? Lee también COMPRA VENTA S/3,355 S/3,362

Las cifras reflejadas en el cuadro de arriba dejan entrever una leve variación al alza, en comparación al último miércoles 9 de septiembre, donde la compra era de S/3,351 y la venta de S/3,360.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy en Perú

Para tener una visión más clara de la tendencia de la moneda extranjera en el mercado cambiario peruano es importante observar cómo evoluciona el tipo de cambio no solo de Sunat, sino también del dólar 'Ocoña' o de la calle, que se refleja en el mercado paralelo o casas de cambio. Este precio fluctúa según la oferta y demanda.

De acuerdo a portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar paralelo cotiza de la siguiente manera en la apertura de la jornada de este jueves 10 de septiembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,345 | Venta S/ 3,365.

Cotización del dólar paralelo u Ocoña hoy, 10 de septiembre.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

Recuerda que el precio del dólar en Perú puede variar conforme pasen las horas debido a distintos factores locales e internacionales. Entre los principales destacan:

Política monetaria en EE.UU. : Cuando la FED sube las tasas de interés, el dólar suele fortalecerse.

: Cuando la FED sube las tasas de interés, el dólar suele fortalecerse. Precio de las commodities : El Perú es un país exportador de minerales como el cobre y el oro, cuyos precios influyen directamente en el flujo de dólares al país.

: El Perú es un país exportador de minerales como el cobre y el oro, cuyos precios influyen directamente en el flujo de dólares al país. Factores políticos internos : Cambios en el gobierno, protestas o incertidumbre política pueden generar volatilidad en el tipo de cambio.

: Cambios en el gobierno, protestas o incertidumbre política pueden generar volatilidad en el tipo de cambio. Intervención del BCR: Para evitar fluctuaciones abruptas, el Banco Central puede intervenir vendiendo o comprando dólares.

En ese sentido, si estás pensando comprar o vender dólares este jueves 10 de septiembre, lo ideal es saber primero cuál es el precio y la cotización del tipo de cambio de la divisa en Perú, precisamente en el mercado paralelo y la Sunat para evitar afectaciones a tu economía.