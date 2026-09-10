Partidos de HOY, jueves 10 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no se pierden ningún partido, este jueves 10 de septiembre hay fútbol de sobra. La pelota rodará en la UEFA Champions League, además de las fases eliminatorias de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

A ello se suman encuentros de las ligas colombiana y mexicana, así como del Mundial Femenino Sub-20. En esta nota te contamos los horarios y canales de TV para seguir cada partido en vivo.

Partidos de la UEFA Champions League HOY

Finaliza la primera fecha del principal torneo de clubes del mundo, hay seis partidos programados:

11:45 a.m. | Fenerbahce vs. AS Roma — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 11:45 a.m. | PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 2:00 p.m. | Bayern Múnich vs. Bodo Glimt — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 2:00 p.m. | Manchester United vs. Sabah — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 2:00 p.m. | Como vs. RB Leipzig — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 2:00 p.m. | Slavia Praga vs. Lens — ESPN/Disney+

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Se cierran los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, hay un partido programado:

7:30 p.m. | Independiente del Valle vs. Flamengo — ESPN/Disney+

🇪🇨⚔️🇧🇷 ¡La llave se abre en Quito! @IDV_EC y @Flamengo se miden por la Ida de los Cuartos de Final



🏆 CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/UDCsrtaBPu — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 10, 2026

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

Terminan los encuentros de ida de los cuartos de final de la Sudamericana, hay un partido programado:

7:30 p.m. | Cienciano vs. Montevideo City Torque — ESPN/DSports

Partidos del Torneo Apertura de México HOY

En la Liga MX, hay un partido programado de pronóstico reservado:

10:05 p.m. | Pumas UNAM vs. León — Vix

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

En Colombia, hay un partido programado entre rivales directos:

8:00 p.m. | Millonarios vs. Deportivo Cali — Win Sports+

Partidos del Mundial Femenino Sub-20 HOY

En el torneo juvenil femenil se jugarán cuatro compromisos:

2:00 p.m. | Corea del Norte vs. Costa Rica — DSports

DSports 6:00 p.m. | España cs. Nueva Caledonia — DSports

DSports 6:00 p.m. | China vs. Nigeria — DSports

DSports 6:00 p.m. | Colombia vs. Portugal — DSports

Coming up next... ⏭️#U20WWC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 10, 2026

Este jueves 10 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la UEFA Champions League y las rondas eliminatorias de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.