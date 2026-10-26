Tabla actualizada y programación de la fecha 14 del Torneo Clausura: partidos, horarios y canales

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 continuará con la décimo cuarta jornada, que se disputará del martes 27 al jueves 29 de octubre, con encuentros clave en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

En la jornada anterior, Sporting Cristal cayó por 3-1 ante Cusco FC en su visita al estadio Inca Garcilaso de la Vega. Por su parte, Universitario se recuperó con una goleada por 3-0 sobre Juan Pablo II en el estadio Monumental, mientras que Alianza Lima sufrió para imponerse por la mínima diferencia a Deportivo Moquegua como visitante.

Entre los demás equipos de la zona alta de la tabla, FBC Melgar venció por 1-2 al descendido UTC en Cajamarca, mientras que Sport Huancayo continúa en alza tras golear por 4-1 a Alianza Atlético de Sullana en la altura. Finalmente, Deportivo Garcilaso fue contundente y superó por 4-1 frente a Los Chankas.

Fecha 14 del Torneo Clausura 2026 (LFP)

Programación fecha 13 - actualizada

Martes 27 de octubre

3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Sport Huancayo

Miércoles 28 de octubre

11:00 a.m. | ADT vs. Deportivo Moquegua

1:15 p.m. | FC Cajamarca vs. UTC

3 :30 p.m. | Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

7:00 p.m. | Cienciano vs. Atlético Grau

Jueves 29 de octubre

11:00 a.m. | Los Chankas vs. Cusco FC

1:15 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Lima

3:30 p.m. | FBC Melgar vs. Comerciantes Unidos

Miércoles 4 de noviembre

8:30 p.m. | Universitario vs. Sport Boys

*El duelo entre Universitario y Sport Boys, programado inicialmente para el miércoles 28 de octubre en el estadio Monumental, fue reprogramado debido a la procesión del Señor de los Milagros y la falta de garantías para su realización.

Tabla de posiciones Clausura - actualizada

Tras los resultados de la fecha anterior, Sport Huancayo se mantiene como líder de la tabla con 28 puntos, seguido de Universitario, que suma 27 unidades. Más atrás, Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, FBC Melgar y Alianza Lima comparten el tercer lugar con 25 puntos. Por su parte, Juan Pablo II y Alianza Atlético se ubican a continuación, con 22 unidades cada uno.

Tabla de posiciones Acumulada - actualizada

Tabla Acumulada - actualizada

Por otro lado, en la tabla acumulada de la Liga 1, Alianza Lima se mantiene como líder con 65 puntos, mientras que Universitario suma 56 unidades y continúa en los primeros lugares.

En el tercer puesto aparece FBC Melgar con 53 puntos, seguido de Deportivo Garcilaso, que registra 51. Más atrás se ubican Cusco FC, con 48 unidades, Cienciano con 47, Los Chankas, con 46, y Sporting Cristal y Sport Huancayo con 44.

Tabla de posiciones Acumulada - actualizada

¿Por dónde se van a transmitir los partidos?

Toda la décimo cuarta fecha del Torneo Clausura, así como el campeonato en general, podrá ser disfrutada exclusivamente a través de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).