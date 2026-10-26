Daniel Barragán tras renuncia de Jorge Gavidia a Buen Gobierno: "Las puertas de Obras siempre están abiertas"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones a la prensa, El senador Daniel Baragán, del Partido Cívico Obras, no descartó una eventual incorporación de Jorge Gavidia a su agrupación luego de que este anuncie su renuncia al Buen Gobierno en una reciente entrevista televisiva.

No se descarta posible incorporación de Gavidia al Partido Cívico Obras

La mañana de este lunes, 26 de octubre, el parlamentario Barragán se refirió acerca de la salida del senador Gavidia del Partido del Buen Gobierno tan solo días después de que otorgara su voto a favor del otorgamiento de facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori.

Desde la óptica del también exministro de Defensa, sostuvo que Gavidia "para su grupo me parece que no es escuchado" y señaló que incluso el mismo legislador lo ha revelado. "Hay una incomodidad que parece no ha podido superar el equipo", señaló.

En ese sentido, esperó que se pueda mantener dentro del partido político debido a que podría dialogar con Jorge Nieto y que a partir de allí se podrán sacar conclusiones para determinar su futuro. Además, opinó que desde el Buen Gobierno "cometieron un error" al incorporar a Jorge Gavidia al no coincidir en algunos ideales.

"(¿Desde Obras podrían abirle las puertas de la bancada?) Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende las circunstancias. Hay que hacer una evaluación al igual que lo puede hacer cualquier partido (...) todas las posbilidades están abiertas. No descartamos ninguna", afirmó.

#EnVivo Daniel Barragán, senador, tras salida de Jorge Gavidia del Buen Gobierno: Las puertas del partido Obras siempre está abiertas Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/26rNEtXuz2 October 26, 2026

Obras se reunirá para evaluar recientes acontecimientos

Más adelante, Barragán confirmó que este lunes se reunirá la bancada de su agrupación para sacar conclusiones sobre lo que ocurrió la semana anterior en donde el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo marcó la agenda política del país.

"Todos los días lunes nos reunimos con don Ricardo Belmont Cassinelli para evaluar los sucesos de la semana anterior, recién va a ser a las 6:00 p.m. ha habido una convocatoria oficial", refirió.

Además, al ser consultado si es que se abordará el tema de la renuncia de Jorge Gavidia al Partido del Buen Gobierno y una posible incorporación al Partido Cívico Obras. "Nosotros no decidimos eso, lo decide primero el senador", respondió.

De otro lado, respecto a la fe de erratas de la Ley N.° 32743, norma que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño, el senador de Obras.

"La cosa es que se ha corregido, avancemos para adelante o sea un error se puede cometer, pero la cosa es corregirlo para sacar adelante el país. (¿Está bien corregido la de de erratas?) Los temas jurídicos no los conozco, pero lo que sé es que ha habido una corrección y la acepto", puntualizó.

En conclusión, el senador Daniel Baragán, del Partido Cívico Obras, no descartó una eventual incorporación de Jorge Gavidia a su agrupación luego de que este anuncie su renuncia al Buen Gobierno en una reciente entrevista.