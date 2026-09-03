Ministro de Vivienda precisa que su sector trabaja en 55 puntos críticos como prevención ante El Niño

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo exclusivo con Exitosa, Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda, precisó que, como medida de prevención ante la llegada de El Niño, su sector viene trabajando en 55 puntos críticos y que cuentan con un presupuesto de 22 millones de soles. Asu vez, señaló que el avance de las obras que se les ha encomendado rondan entre el 40 y 50%.

Intervienen puntos críticos nacionales

Mauricio Arnillas se refirió a las zonas vulnerables que vienen siendo atendidas, así como al financiamiento destinado a estas intervenciones, cuyo avance se encuentra cerca del 50 %.

Asimismo, señaló que, como parte del ENFEN, su sector pone a disposición maquinaria, logística y capacidad operativa para atender posibles emergencias.

"Tenemos 55 puntos críticos que estamos trabajando actualmente con un presupuesto de S/22 millones. Estamos al 40-50% de las obras que nos han encomendado. Adiconalmente, pertenecemos al grupo de ENFEN y estamos poniendo a disposición toda la maquinaria y logística del ministerio de Vivienda a nivel nacional", afirmó.

Ministerio despliega apoyo en regiones

El titular de la cartera señaló que los sectores de intervención están descentralizados, aunque reconoció que existen zonas más complejas, especialmente en la costa. Asimismo, comentó que estuvo entregando equipos y estructuras en distintas regiones del país.

"Los puntos son a nivel nacional. Estamos trabajando en Arequipa, Ica, Puno, así como en las zonas centro y norte del país. (...) Ayer estuvimos en Piura entregando motobombas y priorizando las áreas más complejas. Lo mismo hacemos en Tumbes, Lambayeque y La Libertad, mientras que en Pucará, Puno, entregamos casitas calientes", sostuvo.

Entrega de motobombas en la región Piura fue de la mano con la presidenta Keiko Fujimori

En diálogo con Exitosa, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, informó que su sector trabaja en 55 puntos críticos como medida preventiva ante El Niño, con un presupuesto de S/22 millones. Asimismo, precisó que las obras presentan un avance de entre 40 % y 50 %.