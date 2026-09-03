José Antonio Chang anuncia la entrega de kits escolares que serán producidos en el Perú

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Educación, José Antonio Chang, en entrevista exclusiva con Exitosa, anunció la entrega de kits escolares para alumnos en situación de extrema pobreza. Según precisó, la iniciativa tendrá un doble objetivo porque reactivará la economía debido a que dichos objetos serán producidos en el país.

Kits escolares para escolares en situación de pobreza

El titular del Ministerio de Educación (Minedu), José Antonio Chang, llegó a los estudios de Exitosa, para brindar detalles del plan estratégico que implementará durante su gestión. Uno de los puntos más resaltantes durante su entrevista fue el anuncio de la entrega de kits escolares para estudiantes de sectores en situación de extrema pobreza.

Según precisó, la iniciativa se da como parte de las medidas destinadas a garantizar que los alumnos cuenten con los materiales necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades educativas.

"Vamos a entregar kits escolares al inicio del año escolar para los sectores de extrema pobreza al primer y segundo quintil más pobre del país y vamos a tratar de llegar al 100 % de alumnos", precisó el ministro de Educación.

José Antonio Chang precisó que el Gobierno buscará que la entrega de kits escolares alcance al 100% de los estudiantes que se encuentran dentro de esos sectores. La medida apunta a reducir las brechas que existen en el acceso a materiales educativos y brindar mayores oportunidades a los educandos.

Entrega de kits escolares busca reactivar la economía

Asimismo, el ministro de Educación aseguró que una de sus metas es conectar los más de 150 mil colegios que hay en el país con internet, alegando que "la tecnología ha avanzado demasiado". Durante la entrevista en 'Hablemos Claro', reiteró que el programa de la entrega de kits escolares tendrá un doble objetivo.

Pues bien, destacó que los kits escolares serán producidos en nuestro país, lo que permitirá que, además de beneficiar directamente a los estudiantes, se permitirá impulsar a empresas y trabajadores vinculados con la fabricación de los materiales requeridos.

"Estos kits escolares tienen que ver con producción nacional para poder reactivar la economía. (...) Tiene un doble objetivo: reactivar la economía, ayudar a las Mypes, pequeñas y medianas empresas, darle a los sectores más necesitados con urgencia e ir avanzando anualmente hasta cubrir el 100 % de kits escolares", agregó José Antonio Chang.

Finalmente, precisó que los kits escolares incluirán zapatillas, polos, cuadernos, mochilas y más artículos que conformen un "paquete completo" a pedido de la presidenta Keiko Fujimori.

Pide al Congreso aprobar facultades legislativas

Como parte de su diálogo con Exitosa, el titular del Ministerio de Educación sostuvo la necesidad de aprobar el pedido de las facultades legislativas para ejecutar acciones importantes en el sector como contar con predios debidamente saneados para ejecutar inversiones destinadas al mejoramiento y construcción de infraestructura educativa.

En resumen, el ministro de Educación, José Antonio Chang, reiteró que el programa de kits escolares plantea una doble finalidad: brindar apoyo directo a los estudiantes de sectores de pobreza extrema y contribuir a la reactivación de la economía mediante la participación de productores nacionales.