Ministro de Vivienda afirmó que desde su sector se agiliza el proceso para que las personas tengan agua potable y desagüe

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, aseguró que su sector viene agilizando los procesos para destrabar proyectos que permitan llevar agua potable y desagüe a más peruanos. El funcionario explicó que ya se han reactivado varias obras y que la meta es seguir avanzando durante los próximos meses.

Buscan acelerar obras de agua potable

Durante una entrevista con Exitosa, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, reveló que su sector encontró cientos de obras de agua potable paralizadas y explicó qué están haciendo para intentar ponerlas nuevamente en marcha.

"Nosotros en el Ministerio de Vivienda hemos encontrado 252 obras de agua potable paralizadas", señaló el funcionario.

De acuerdo con Arnillas, ya hay avances en parte de estos proyectos. "Hasta el momento, hasta el día de hoy, hemos destrabado 13 que dan servicio a cerca de 800 mil peruanos, servicios de agua potable y desagüe", explicó. Pero el trabajo no quedaría ahí.

El ministro indicó que su meta es continuar avanzando durante los próximos meses. "Tenemos la meta de destrabar hasta un número de 46 al finalizar el año y el resto de obras las destrabamos conjuntamente con la empresa privada en los primeros, en el primer trimestre del próximo año", sostuvo.

Arnillas también hizo énfasis en la cantidad de peruanos que todavía tienen problemas para acceder a estos servicios. "Nosotros como peruanos no podemos permitir que nueve millones de compatriotas no cuenten con ese servicio, ¿no?", manifestó.

El ministro agregó que el problema no es solamente para quienes no tienen agua potable, sino también para quienes reciben el servicio de manera limitada. "O cuenten una hora, digamos, de servicio y de mala calidad encima. No podemos permitir eso. El Estado no puede estar ausente de ese problema", afirmó.

Agua seguirá siendo pública

Para acelerar los proyectos de agua potable y desagüe, el ministro explicó que también se están buscando mecanismos que permitan una mayor participación de empresas privadas.

"En el tema de agua potable y desagüe hemos creado y hemos mandado también a la delegación de facultades varias normas que nos agilicen, que nos faciliten, que las empresas privadas puedan invertir más en agua potable y desagüe", explicó.

Respecto a la reestructuración de Sedapal, Arnillas aseguró que el proceso no significa una privatización de los servicios de agua. "Quiero decirle a la población que tenga confianza que esa reestructuración es por el bien de Sedapal y de la población", señaló.

Además, fue claro al marcar la posición del Gobierno: "El agua es pública, el agua es del Estado y la empresa va a seguir siendo así. De eso que no quede ninguna duda".

De esta manera, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, afirmó que su sector viene agilizando el proceso para destrabar obras y proyectos que permitan que más personas tengan acceso a agua potable y desagüe en distintas regiones del país.