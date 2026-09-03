Congreso: Juntos por el Perú presenta moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La bancada de Juntos por el Perú, presentó este jueves 3 de septiembre en el Congreso, una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, a fin de que responda sobre la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país.

Cabe precisar que, el texto fue presentado 24 horas después de que la diputada Svieta Fernández González presentase una moción en la que invita al titular del Ministerio del Interior (Mininter) a que informe en el Hemiciclo sobre las medidas y acciones adoptadas desde su sector para afrontar la delincuencia.

Cuestionamientos por continuidad de Óscar Arriola y contrataciones en el Mininter

De acuerdo con el texto presentado por la bancada de izquierda, uno de los principales cuestionamientos que recae sobre César Astudillo es la permanencia de Óscar Arriola Delgado como comandante general de la PNP, en medio de la crisis de criminalidad que a diario cobra la vida de peruanos.

Si bien es cierto que la Ley N.º 31570 permite a Óscar Arriola estar en el puesto por dos años (hasta 2027), desde Juntos por el Perú critican la falta de capacidad del ministro del Interior para ejercer las atribuciones que la ley le confiere, dejando a entender que desde julio hubiera podido presentar un proyecto de ley para derogar la que está vigente.

"La eficiencia de la institucional de la Policía Nacional del Perú (PNP) requiere un liderazgo dinámico que responde directamente a las directrices de la política criminal del Estado, la cual es diseñada y dirigida por el Poder Ejecutivo", señala el documento.

La moción también apunta contra el nombramiento de Magali Meza como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior. La funcionaria arrastra una investigación fiscal por presuntas contrataciones irregulares durante su gestión en el Ministerio de Educación.

#AHORA La bancada de Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, por contrataciones irregulares en el sector y la conducción de la política de seguridad ciudadana frente al incremento de la criminalidad. pic.twitter.com/FJVzHhJLCY — Sofía López (@SofiaLopezLl) September 3, 2026

(Noticia en desarrollo...)