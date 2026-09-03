Premier Galarreta sustenta Presupuesto 2027 y garantiza responsabilidad en las finanzas públicas

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El primer ministro Luis Galarreta compareció ante el Pleno del Congreso en la parte final de la argumentación del proyecto de Presupuesto General de la República 2027.

Reiteró que el Gobierno cumplirá con lo que han prometido. Enfatizó que se requiere generar confianza porque lo que no se pretende es engañar a la gente y recalcó que no serán irresponsables con las finanzas públicas.

Luis Galarreta señaló que el proyecto de Presupuesto General de la República 2027 es referencial, ya que podría modificarse según las situaciones y medidas que se presenten. No obstante, afirmó que el Gobierno busca mantener la transparencia y garantizar un uso adecuado de los recursos públicos.

"Este presupuesto es algo que se debatirá y que todos saben que el próximo año, porque de seguro tomaremos diferentes medidas. Vamos a cumplir con lo que hemos prometido. Lo que no vamos a hacer es engañarle a la gente. Lo que no vamos a hacer es ser irresponsables con las finanzas públicas como ya hemos visto en los últimos años", indicó.

El jefe del Gabinete, Luis Galarreta, cuestionó la paralización de obras y advirtió que esta podría estar vinculada a presuntos casos de corrupción, los cuales, aseguró, buscarán combatir.

"Tenemos proyectos paralizados. Hay proyectos que se han paralizado en un 85% ¿para qué ¿algún funcionario quiere negociar el 15% restante? Por supuesto, hay un montón de corrupción que hay que enfrentarla y estamos dedidos en hacerlo", señaló.

Asimismo, Galarreta sostuvo que la corrupción representaría pérdidas de hasta S/25.000 millones, según la Contraloría, y planteó que los ajustes también contribuyan a combatir este problema.

"Y no es que se haya reducido la cifra. Se habla de S/25.000 millones que, según la Contraloría, se pierden por corrupción. Por ello, cualquier ajuste debería formar parte también de las medidas para enfrentar este problema", sostuvo.

Nota en desarollo-