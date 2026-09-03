Corte de AGUA en Lima el 4 de septiembre: descubre los distritos que se verán afectados, según Sedapal

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua se tiene previsto en Lima el 4 de septiembre. Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción del servicio programado, según el último cronograma de Sedapal. ¿Tu zona está en la lista?

Corte de agua en Lima: ¿cuál es el motivo, según Sedapal?

Sedapal reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que el corte de agua programado para el viernes 4 de septiembre responde a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como finalidad seguir optimizando la infraestructura de distribución del recurso hídrico.

Ante el anuncio de la interrupción temporal del servicio, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del agua en recipientes limpios desde ya para aminorar el impacto de no contar con el servicio por determinadas horas. Además, les recuerda que la medida se ejecutará solo en algunas zonas, calles, urbanizaciones y asentamientos humanos.

En ese sentido, recuerda revisar el cronograma para verificar si tu distrito se verá afectado con el corte de agua programado. También se pone a disposición el número del Aquafono (01) 317-8000, una línea telefónica habilitada para que puedas consultar las dudas que tengas sobre las incidencias en tu suministro.

Distritos afectados por el corte de agua el 4 de septiembre

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como los horarios de las interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el viernes 4 de septiembre:

En El Agustino

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en asoc. Santa Mary, A. H. Las Cataratas, asoc. El Bosque, asoc. A. H. 09 de Octubre.

en asoc. Santa Mary, A. H. Las Cataratas, asoc. A. H. 09 de Octubre. Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en asoc. Las Lomas de Rosales, asoc. Las Lomas del Bosque, A. H. Las Cataratas II.

Sectores afectados en Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. La Merced - zona A, A. H. La Merced - zona B, A. H. La Merced - zona B1, A. H. Primavera y Manco Inca 11 y 12, A. H. Sol Naciente, A. H. Vista Alegre, P. J. La Libertad, P. J. Clorinda Málaga de Prado, P. J. Manco Inca, P. J. La Merced, P. J. Pampa Comas.

Así que si tienes previsto hacer uso del agua el viernes 4 de septiembre, recuerda revisar antes el cronograma de Sedapal para identificar si tu distrito se verá afectado con la medida.