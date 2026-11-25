25/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro proclamó este miércoles 25 de noviembre a Jeanette Alonzo como nueva alcaldesa de Lima para el periodo municipal 2027-2030, durante una audiencia pública realizada en su sede institucional de Jesús María.

Fundamentos del JEE sobre la prohibición de reelección encubierta de RLA

Durante el acto de proclamación, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro aplicó el criterio establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre las denominadas reelecciones encubiertas.

Con ello, el órgano electoral rechazó la posibilidad de que Rafael López Aliaga acceda al sillón municipal en el periodo 2027-2030, ni siquiera mediante mecanismos de sucesión o reemplazo, debido a que fue elegido previamente para el periodo 2023-2026 y su renuncia anticipada no lo exime del impedimento legal.

"Se advierte que Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla ejerció la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el periodo municipal de enero de 2023-octubre de 2025 y que, pese a haber renunciado anticipadamente a dicho cargo, su situación se encuentra comprendida en la prohibición constitucional de reelección", indicó el JNE.

Asimismo, el colegiado electoral precisó los alcances jurídicos de esta disposición respecto a la participación de López Aliaga dentro de la fórmula municipal presentada por la organización política Renovación Popular. En su resolución, el organismo aclaró que la restricción recae específicamente sobre la titularidad de la alcaldía metropolitana y no invalida su postulación dentro de la lista de concejales.

"Esta conclusión no supone desconocer la validez de su candidatura como regidor ni afecta su condición de integrante de la lista electoral de Renovación Popular Perú. Por el contrario, responde a la distinción establecida por el JNE entre la habilitación para ejercer el cargo de regidor y aquella para ocupar la alcaldía", precisó.

Resolución del Jurado Nacional de Elecciones.

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