25/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de un sorpresivo video, un popular influencer anunció que cerró su cuenta de Instagram con más de 3 millones de seguidores y reveló a qué se dedicará ahora que se alejará de sus seguidores. La noticia generó gran revuelo en las redes sociales.

¿Qué influencer anunció el cierre de su cuenta de Instagram?

Un influencer conocido por impulsar colectas solidarias en redes sociales, sorprendió a toda la comunidad digital al confirmar su retiro definitivo de las plataformas virtuales el martes 24 de noviembre. Luego de haber anticipado que evaluaba la posibilidad de decirle adiós a sus seguidores, el joven dio de baja su perfil principal de Instagram.

Se trata de Santiago Maraeta, también conocido popularmente como "Santi Maraeta". El creador de contenido argentino, en un video de casi siete minutos de duración, explicó que su decisión no responde a una estrategia publicitaria, una provocación ni un conflicto con Instagram.

Según su relato, hace un tiempo comenzó a sentir que ya no quería continuar con su trabajo como influencer, pese a que esta actividad le permitió construir una carrera y conectar con millones de personas.

"No es que voy a suspender la cuenta, esto no es un bait, no es una estrategia de marketing, de nada. Simplemente, voy a eliminar mi cuenta, que es la que construí durante más de diez años y debe ser el activo más importante que construí en mi vida", explicó en un inicio del video.

Santi Maratea se despide de Instagram.

Influencer Santi Maratea y su mensaje de despedida en redes

El influencer Santiago Maratea eliminó todas sus publicaciones, historias destacadas y foto de perfil, cambió su biografía y dejó un único video para despedirse de sus 3,4 millones de seguidores. En el material audiovisual aprovechó en recordar sus primeros años en Internet, cuando comenzó a compartir experiencias personales y poco a poco consiguió una comunidad que lo acompañó en diferentes etapas.

Reconoció que trabajó con marcas, conoció lugares y disfrutó de oportunidades que surgieron gracias a su exposición digital. En ese sentido, le agradeció a su público por el acompañamiento, el apoyo y el cariño que le dieron durante años.

"La cierro profundamente agradecido. Esto salió bien. Me dio muchísimo más de lo que alguna vez imaginé que me podía dar", indicó el creador de contenido argentino.

¿A qué se dedicará tras dejar de ser influencer?

Asimismo, en el video, Santi Maratea explica que decidió cerrar su cuenta de Instagram para dedicar el resto de su vida a generar impacto positivo, ya que considera que en todo este tiempo ya cumplió con su propósito en esa plataforma.

Lejos de anunciar un retiro definitivo de todos sus proyectos, Maratea adelantó que busca concentrarse en una iniciativa solidaria, especialmente en el ámbito de la salud infantil: Lápiz Fundación.

"Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo y a construir mi fundación, que se encarga principalmente de la salud infantil", afirmó sobre su proyecto solidario, agregando además: "Quiero que sea un espacio reservado para las personas que tienen un interés genuino en lo que se está construyendo".

Para concluir su mensaje de despedida, el popular influencer reflexionó sobre la necesidad de volver a empezar desde cero para rodearse únicamente de quienes compartan su nueva visión. De esa manera, optó por el cierre de su cuenta de Instagram dedicar sus esfuerzos a construir la fundación Lápiz Fundación.