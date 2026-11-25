25/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria digital está de luto tras confirmarse que una querida influencer murió tras su lucha contra el cáncer. La creadora de contenido dejó un video pregrabadao en el que dejó su mensaje de despedida. ¿De quién se trata?

¿Quién es la influencer de EE. UU. que murió a los 60 años?

Luto en las redes sociales. De acuerdo a los últimos reportes, la creadora de contenido estadounidense de 60 años, Christie Miller, murió tras cuatro años de lucha contra una dura enfermedad: en junio de 2022 fue diagnosticada con cáncer de mama HER2 positivo en estadio 4.

Muchos la recuerdan con cariño y por, lejos de esconderse, compartir en los últimos meses los cuidados paliativos que recibió mientras seguía mostrando su día a día. La noticia no solo fue confirmada por sus seres queridos, sino por un video que ella misma pregrabó antes de su desenlace.

En el material audiovisual, que no tardó en viralizarse en las redes sociales, se ve a la influencer que tenía más de 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram y era conocida como "Chief Joy Officer", usando una peculiar sudadera festiva y colorida dando un emotivo mensaje de despedida.

Adiós a la influcencer Christie Miller: video pregrabado

Sin perder la sonrisa, Christie Miller aparece en el video dando a conocer la triste noticia. "Si estás viendo este vídeo, significa que estoy muerta", se le escucha decir en un inicio. Seguidamente, la creadora de contenido, destaca que pese a la enfermedad, nunca dejó de sonreírle a la vida.

Asimismo, en el video mostró un montaje de fotografías junto a su esposo, Mark, quien falleció de cáncer en 2025. La pareja estuvo casada durante 36 años.

"Así es, he cruzado el velo. Estoy sentada junto a mi amor", expresó Miller al retomar la grabación, y asegurar que se va sin arrepentimientos por la manera en que vivió su vida.

Así fue el mensaje de despedida de Christie Miller

En el video póstumo, la influencer también dedicó unas palabras a quienes lamentaría su partida. Para ello, usó una conocida frase del escritor Dr. Seuss, pidiéndole a sus seres queridos que no repriman su tristeza y que recuerden cada momento que compartieron con ella.

"Si me extrañan, por favor, estén tristes. Es normal estar triste. Pero también alégrense de que pudimos pasar tiempo juntos", se le escucha decir en el video subido a Instagram.

Finalmente, exhortó a sus seguidores a aprovechar la vida, enfrentar los temores y dejar de preocuparse por las opiniones de los demás. Además, les pidió disfrutar cada día como si fuera el último, generando reacciones de personas que lamentaron su muerte y agradecieron la manera en que compartió su experiencia durante la lucha contra el cáncer de mama.

De esa manera, se dio a conocer que la influencer Christie Miller murió a los 60 años. La creadora de contenido dejó preparado un video en el que se dirigía a sus seguidores y les explicaba que, si estaban viendo la grabación, significaba que ella ya había fallecido.