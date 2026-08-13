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Endurecen sanción

Municipalidad de Lima eleva a S/ 750 multa por orinar en la vía pública

La Municipalidad de la capital elevará la multa por orinar en la vía pública, como parte de las acciones para reforzar la limpieza, el orden y el cuidado de los espacios públicos de la capital

Municipalidad de Lima aumenta la multa por miccionar en las calles
Municipalidad de Lima aumenta la multa por miccionar en las calles (Composición: Exitosa)

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/08/2026

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La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que incrementará la multa por miccionar en la vía pública, como parte de las medidas destinadas a mejorar la limpieza, el orden y la conservación de los espacios público de la capital.

Subida de la multa

La sanción, que actualmente asciende a S/ 250, será elevada a aproximadamente S/ 750, equivalente al 15% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). La nueva penalidad entraría en vigencia luego de que se modifique la ordenanza municipal, proceso que, según la comuna, culminaría en una o dos semanas.

Iniciativa para preservar calles

La medida forma parte de la campaña "Todo tiene su lugar", impulsada por la Municipalidad de Lima para evitar que calles, plazas y otros espacios sean utilziados como letrinas y fomentar una mayor responsabilidad ciudadana. La comuna identificó más de 120 puntos críticos en el Cercado de Lima, donde se realizan labores permanentes de limpieza y desinfección

Alto uso del agua

De acuerdo con la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, diariamente se utilizan alrededor de 8.000 litros de agua para lavar y desinfectar estos lugares.

Además, las intervenciones requieren personal, maquinaria, combustible e insumos que podrían destinarse a otras tareas relacionadas con el mantenimiento de áreas verdes, iluminación y ornato de la ciudad. 

La entidad también recordó que existen servicios higiénicos disponibles en lugares estratégicos del Centro de Lima, entre ellos el Mercado Central, Mesa Redonda, Las Malvinas y diversos corredores peatonales.

Cercado de Lima: realizan trabajo de mantenimiento y recuperación de las áreas verdes de la Plaza San Martín | Municipalidad Metropolitana de Lima | EDICION | CORREO
Personal de limpieza desinfectando áreas miccionadas

La Municipalidad explicó que esta práctica no solo genera malos olores, sino que también puede deteriorar determinadas estructuras, afectar áreas verdes y favorecer la presencia de insectos. Por ello, pidió a los ciudadanos colaborar con el cuidado de la ciudad y reportar conductas que afecten el adecuado uso de los espacios públicos. 

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