Municipalidad de Lima eleva a S/ 750 multa por orinar en la vía pública

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/08/2026
La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que incrementará la multa por miccionar en la vía pública, como parte de las medidas destinadas a mejorar la limpieza, el orden y la conservación de los espacios público de la capital.
Subida de la multa
La sanción, que actualmente asciende a S/ 250, será elevada a aproximadamente S/ 750, equivalente al 15% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). La nueva penalidad entraría en vigencia luego de que se modifique la ordenanza municipal, proceso que, según la comuna, culminaría en una o dos semanas.
Iniciativa para preservar calles
La medida forma parte de la campaña "Todo tiene su lugar", impulsada por la Municipalidad de Lima para evitar que calles, plazas y otros espacios sean utilziados como letrinas y fomentar una mayor responsabilidad ciudadana. La comuna identificó más de 120 puntos críticos en el Cercado de Lima, donde se realizan labores permanentes de limpieza y desinfección
Alto uso del agua
De acuerdo con la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, diariamente se utilizan alrededor de 8.000 litros de agua para lavar y desinfectar estos lugares.
Además, las intervenciones requieren personal, maquinaria, combustible e insumos que podrían destinarse a otras tareas relacionadas con el mantenimiento de áreas verdes, iluminación y ornato de la ciudad.
La entidad también recordó que existen servicios higiénicos disponibles en lugares estratégicos del Centro de Lima, entre ellos el Mercado Central, Mesa Redonda, Las Malvinas y diversos corredores peatonales.
La Municipalidad explicó que esta práctica no solo genera malos olores, sino que también puede deteriorar determinadas estructuras, afectar áreas verdes y favorecer la presencia de insectos. Por ello, pidió a los ciudadanos colaborar con el cuidado de la ciudad y reportar conductas que afecten el adecuado uso de los espacios públicos.