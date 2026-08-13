Municipalidad de Lima eleva a S/ 750 multa por orinar en la vía pública

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que incrementará la multa por miccionar en la vía pública, como parte de las medidas destinadas a mejorar la limpieza, el orden y la conservación de los espacios público de la capital.

Subida de la multa

La sanción, que actualmente asciende a S/ 250, será elevada a aproximadamente S/ 750, equivalente al 15% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). La nueva penalidad entraría en vigencia luego de que se modifique la ordenanza municipal, proceso que, según la comuna, culminaría en una o dos semanas.

🚨🚻 La Municipalidad de Lima incrementará a S/ 750 la multa por orinar en la vía pública https://t.co/7ltJwheGj3



Más de 8000 litros de agua son utilizados diariamente para lavar y desinfectar las calles y espacios públicos usados como letrinas. pic.twitter.com/ltxwafz464 — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) August 13, 2026

Iniciativa para preservar calles

La medida forma parte de la campaña "Todo tiene su lugar", impulsada por la Municipalidad de Lima para evitar que calles, plazas y otros espacios sean utilziados como letrinas y fomentar una mayor responsabilidad ciudadana. La comuna identificó más de 120 puntos críticos en el Cercado de Lima, donde se realizan labores permanentes de limpieza y desinfección

Alto uso del agua

De acuerdo con la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, diariamente se utilizan alrededor de 8.000 litros de agua para lavar y desinfectar estos lugares.

Además, las intervenciones requieren personal, maquinaria, combustible e insumos que podrían destinarse a otras tareas relacionadas con el mantenimiento de áreas verdes, iluminación y ornato de la ciudad.

La entidad también recordó que existen servicios higiénicos disponibles en lugares estratégicos del Centro de Lima, entre ellos el Mercado Central, Mesa Redonda, Las Malvinas y diversos corredores peatonales.

Personal de limpieza desinfectando áreas miccionadas

La Municipalidad explicó que esta práctica no solo genera malos olores, sino que también puede deteriorar determinadas estructuras, afectar áreas verdes y favorecer la presencia de insectos. Por ello, pidió a los ciudadanos colaborar con el cuidado de la ciudad y reportar conductas que afecten el adecuado uso de los espacios públicos.