Extrabajador de Michelle Alexander tuvo inesperada respuesta tras denuncia de actriz por polémico casting

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El caso que involucra a Erick García, extrabajador de Michelle Alexander, tomó un nuevo giro luego de que el acusado decidiera pronunciarse sobre la denuncia de la actriz Patricia Villareal por un polémico casting. Su respuesta no pasó desapercibida y terminó generando reacciones en el programa de Magaly Medina.

Extrabajador de Del Barrio responde a denuncia

La denuncia de Patricia Villareal generó impacto desde que se difundió el avance de Magaly TV, La Firme, donde la actriz contó su experiencia durante un casting que, según relató, se realizó en su propio departamento.

Ante la difusión del caso, Del Barrio Producciones, compañía de Michelle Alexander, emitió un rápido pronunciamiento. La productora precisó que Erick García se desempeñaba como asistente de dirección y comunicó que había sido separado de manera inmediata luego de recibir la denuncia presentada en su contra.

En medio de esta situación, el programa de Magaly Medina intentó comunicarse inicialmente con García mediante chat. En ese primer contacto, el extrabajador señaló que no podía hablar en ese momento y también manifestó su incredulidad por haber sido retirado de la empresa.

Sin embargo, posteriormente aceptó conversar por llamada con un reportero de Magaly TV, La Firme y decidió dar su versión de los hechos. Durante la comunicación, confirmó que había realizado el casting a Villareal en su departamento utilizando un celular.

Denunciado niega casting para Del Barrio

García sostuvo que la situación había sido consensuada entre ambos y negó que hubiera ocurrido algo adicional a lo registrado en las imágenes difundidas por el programa. Además, aseguró que la audición no tenía relación con Del Barrio Producciones.

"Sí, es verdad. Quiero aclarar algo: es una propuesta, aceptó y no pasó absolutamente nada más. Como verás en las imágenes, no ha pasado absolutamente nada más. Es una cosa fuera de mi trabajo", afirmó.

Ante la consulta sobre por qué había realizado la audición bajo esas condiciones, el extrabajador insistió en que la actriz había aceptado su propuesta. "Yo propuse un cortometraje, le conté cómo era la figura, aceptó y le dije esto, lo otro... Me dijo: 'Ok'. Hice las fotos y nada más", agregó.

Así, la denuncia de Patricia Villareal por un polémico casting derivó en la separación de Erick García de la productora de Michelle Alexander. Mientras la actriz expuso su versión de lo ocurrido, el denunciado respondió ante las cámaras de Magaly TV, La Firme y sostuvo que la audición había sido una propuesta fuera de su trabajo.