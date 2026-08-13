Querida actriz revela que padece un "cáncer incurable" y lanza emotiva reflexión en redes sociales

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una querida actriz de 'The Office' sorprendió a sus seguidores al revelar que padece un "cáncer de mama incurable". A través de sus redes sociales, compartió un mensaje de reflexión sobre la importancia de prevención de la prevención precoz de la enfermedad.

Actriz de 'The Office' padece cáncer de mama incurable

Una inesperada revelación ha generado conmoción en la industria televisiva. La actriz Lucy Davis, destacada estrella que dio vida a la recepcionista Dawn Tinsley en la serie británica 'The Office' anunció que fue diagnosticada con cáncer de mama hace aproximadamente un año y medio.

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, la actriz de 53 años de edad, sostuvo que tocó la campana en señal de haber finalizado su tratamiento, aunque la noticia no es tan esperanzadora como pareciera, ya que el cáncer que padece "es incurable", se encuentra en estadio 4 y ha hecho metástasis en los huesos.

"Hace un año y medio me diagnosticaron cáncer de mama en estado 4, con metástasis en los huesos; concretamente en la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas. Es un cáncer incurable y ya es demasiado tarde para la quimioterapia", expresó la artista.

Lucy Davis precisó que el primer indicio de la enfermedad no fue un bulto evidente, sino que encontró halló una pequeña zona endurecida en el pecho que, en un principio, no consideró suficientemente importante como para ir al médico. Asimismo, contó que el dolor fue intenso hasta el punto de no poder estar de pie o caminar durante mucho tiempo.

Lucy Davis y su mensaje tras revelar que tiene cáncer

Tras esa revelación, la también intérprete de Etta Candy en la película 'Wonder Woman', lanzó un mensaje de reflexión sobre la importancia de prevención del cáncer y prestar atención en las más mínimas señales que da el cuerpo.

"El bulto inicial que sentí no era un 'bulto' como tal, sino más bien una especie de punto duro. Muy pequeño. Casi ni me molesté en hacerme revisar. Así que supongo que lo que quiero decir es que no ignoren nada: háganse revisar todo", aconsejó en Instagram.

Pese a su diagnóstico la actriz de 'The Office' aseguró no temerle a la muerte. "No tengo miedo de lo que venga después. Estoy en paz con ello. Veré a mi Gracie antes de lo esperado, y para mí, dejar mi cuerpo físico no solo significa volver a casa. Todo el duelo es para mi familia; es mucho más difícil para ellos que para mí", agregó.

Valiente testimonio de la actriz Lucy Davis

Finalmente, Lucy Davis sostuvo que a pesar del sombrío pronóstico ha decidido afrontar esta etapa con una entereza admirable. En ese sentido, pidió a sus familiares, amigos y seguidores "no tratarla como una enferma", ya que eso la pondría peor.

Es así como los seguidores de la actriz Lucy Davis conocida por su papel en 'The Office' anunció que padece un "cáncer incurable". La intérprete compartió una profunda reflexión en sus redes sociales pidiendo a todos no restarle importancia a los síntomas que puedan tener y acudir al médico lo más pronto posible.