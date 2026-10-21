Programa Contigo lanza convocatoria laboral CAS con SUELDOS de hasta S/ 7,000: ¿cuáles son los puestos disponibles?

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Buscas trabajo? El programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) lanzó una convocatoria laboral dirigido a bachilleres y titulados. Conoce cuáles son los puestos que se ofrecen con sueldos de hasta S/ 7,000.

Contigo lanza oferta laboral: ¿quiénes pueden postular?

Los afiliados a Contigo reciben una buena noticia: podrán cobrar la pensión no contributiva de S/ 300 correspondiente al padrón V el viernes 23 de octubre del presente año. Sin embargo, no solo ello, ya que el programa del Midis, a través de sus redes sociales, anuncia que abrió una nueva convocatoria laboral que permitirá a la ciudadanía que cumplan con el perfil solicitado formar parte de su institución.

De acuerdo al reporte del Programa Nacional Contigo, hay vacantes disponibles bajo la modalidad del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en Lima.

Las personas interesadas deberán revisar las bases correspondientes a cada puesto, debido a que los requisitos de formación académica, experiencia y conocimientos varían de acuerdo con el perfil solicitado, entre bachilleres universitarios y titulados.

¿Qué puestos de trabajo ofrece el programa Contigo?

Entre algunos de los conocimientos que se solicitan en algunos puestos son de ofimática a nivel intermedio, contar con diplomado en Gestión Pública, Derecho Administrativo y/o Laboral, actitud de servicio, proactividad, orientación a resultados, buena redacción.

El programa Contigo precisa que toda la documentación de tu CV deberá ser remitida como adjunto al correo [email protected] conforme a la "Forma de presentación de documentos" que se desarrollará en las presentes bases de cada puesto disponible que puedes revisar en el siguiente LINK .

Los puestos que se encuentran disponibles desde el 20 de octubre hasta el 2 de noviembre son los siguientes:

Especialista Legal II para la Unidad de Asesoría Jurídica en Lima, con una remuneración mensual de S/ 7,000. Modalidad de trabajo: presencial.

para la Unidad de Asesoría Jurídica en Lima, con una de S/ 7,000. Analista legal para la Unidad de Asesoría Jurídica en Lima con sueldo mensual de S/ 5,000. Modalidad de trabajo: presencial.

Juntos también lanza oferta laboral

Asimismo, el programa social Juntos también anunció que ha lanzado una convocatoria laboral bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). En total, se ofrecen 25 plazas de trabajo distribuidas en diferentes regiones del Perú.

La fecha establecida para la presentación de las postulaciones a los puestos que tiene disponible es el 26 de octubre de 2026. Para mayores detalles puedes acceder a la plataforma de la convocatoria CAS de Juntos a través de este ENLACE o digitar https://convocatoria.juntos.gob.pe/Convocatoria/Lista.

La formación profesional que se solicita está relacionada con Economía, Administración, Contabilidad, Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud o Ciencias de la Comunicación.

En ese sentido, para revisar cada detalle de la convocatoria laboral del Programa Nacional Contigo puedes consultar su plataforma oficial donde encontrarás las bases de la oferta, los puestos disponibles y los documentos que debes anexar al momento de mandar tu CV.