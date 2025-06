Niños estudian presencialmente en colegio a punto de colapsar en Comas: Directora rechaza virtualidad

Madres de familia de la I. E. República de Israel, ubicada en el distrito de Comas, denunciaron a la directora por presuntamente obligar a los menores a asistir presencialmente a clases pese a que el colegio se encuentra a punto de colapsar. "No aceptan clases virtuales", dijeron.

Mediante declaraciones a nuestro medio, las madres de los estudiantes del colegio 3059 República de Israel expresaron su profunda preocupación ante la situación crítica en la que sus hijos estudian todos los días.

"Acá están los profesores, nos han dicho que vengamos a la hora de salida para recoger las copias porque no aceptan clases virtuales, no nos aceptan. Adentro hay niños, ¿por qué la directora hace eso? No son sus hijos, son nuestros hijos", dijeron a la directora Diana Cotrina buscando asegurar a los alumnos hasta que el Ministerio de Educación o la UGEL 4 les pueda dar un centro educativo seguro.