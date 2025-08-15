Fossati tras el 0-4 de Universitario ante Palmeiras: "Cometimos errores que no solemos cometer"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Monumental fue escenario de una noche amarga para Universitario de Deportes, que fue goleado 4-0 por Palmeiras en el debut de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Tras el pitazo final, Jorge Fossati dio la cara y reconoció que su equipo exhibió fallas inusuales.

Dura caída en el Monumental

El encuentro comenzó con un golpe letal para Universitario de Deportes. Palmeiras se adelantó rápidamente en el marcador y supo aprovechar cada desconcentración del equipo peruano.

Jorge Fossati, técnico crema, señaló que los errores defensivos cometidos en el primer tiempo fueron inusuales para el plantel: "Podría resumir que, para jugar bien, hay que defender bien y atacar bien".

"Sorpresivamente, en un aspecto en el que somos fuertes, hoy cometimos errores que no solemos cometer , más allá de las virtudes y la calidad de los jugadores que teníamos al frente. Fueron tres goles en los que nos vulneraron de una manera que normalmente no le pasa a este equipo ni en el plano local ni internacional", añadió.

El estratega reconoció la dificultad del inicio del partido y asumió toda la responsabilidad del resultado: " El responsable soy yo , no entraré en más detalles porque parecería que me lavo las manos. Los jugadores han demostrado innumerables veces su calidad".

A pesar de la goleada, Jorge Fossati destacó la actitud del equipo y su intento de reaccionar en la ofensiva, aunque las oportunidades claras no se concretaron:

"Llegamos y tuvimos situaciones, pero las desperdiciamos; ellos, en cambio, convirtieron las que tuvieron en el primer tiempo. Es un grupo con mucha actitud y hoy la tuvo de vuelta. Fue una mala noche defensiva frente a un gran equipo. Errores que no son propios de los jugadores que actuaron hoy".

Jugadores mantienen la esperanza

Martín Pérez Guedes, volante crema, manifestó la frustración del plantel tras la derrota, pero valoró el respaldo de la hinchada: "Es difícil analizar ahora el partido, estamos en caliente. Es duro el resultado que se dio, no queda más que dar vuelta a la página . El hincha estuvo increíble, no era lo que esperaba nadie, ni nosotros. Hay que seguir".

A su vez, Aldo Corzo reconoció la desconcentración inicial y pidió disculpas a los hinchas de la 'U': "No hicimos un buen partido, hay que ser realistas. Entramos desconcentrados y en este tipo de torneos con este tipo de rivales te cuesta. Pedirle las disculpas al hincha que tenía mucha ilusión. Hicimos un partido malo. A levantar cabeza porque esto sigue".

Corzo remarcó que el foco ahora está en el duelo ante Sport Huancayo por el torneo local: "Ahorita lo que más importa es el domingo. Es un partido súper importante que nos tiene que mantener firmes en el torneo local y luego pensaremos. El domingo es el partido más importante ".

Al concluir el encuentro que terminó con un 0-4 frente a Palmeiras, Jorge Fossati reiteró que Universitario de Deportes deberá corregir los desaciertos que lo complicaron en esta ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.