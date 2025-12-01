Terror en Ventanilla: Obrero de construcción civil fue asesinado a balazos a cuadras de la comisaría de Pachacútec

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho criminal se registró sobre la madrugada de este lunes 1 de diciembre en pleno estado de emergencia. Un hombre de solo 39 años fue violentamente asesinado a balazos en Ventanilla, a solo pocos metros de la comisaría de Pachacútec.

Obrero de construcción civil fue asesinado en Ventanilla

De acuerdo a la información que Exitosa pudo conocer, la víctima fue identificada como Einer Landacay Castillo de 39 años quien se desempeñaba como obrero de construcción civil. Según indicaron, el hombre se encontraba transitando por el sector C4 manzana S3 cuando fue alcanzado por un vehículo negro.

En ese instante, un sujeto sacó un arma de fuego y sin reparo alguno disparó contra su objetivo. Vecinos escucharon hasta siete disparos divididos en dos ráfagas, tres de estos proyectiles impactaron en la humanidad del obrero quitándole la vida casi al instante.

Y aunque el hecho se dio casi a las 5 de la mañana, recién a las 10:35 llegó el representante del Ministerio Público y peritos de criminalística para ordenar el levantamiento del cadáver e iniciar con las diligencias de rigor. Las autoridades confirmaron que los 3 impactos de bala se dieron entre la cabeza y la espalda.

Agentes de la Policía Nacional del Perú asignados a la Comisaría de Pachacútec y serenos de la Municipalidad de Ventanilla también llegaron hasta la escena del crimen para apoyar en las labores de investigación. La víctima deja deja dos hijos en la orfandad.

Vecinos exigen mayor seguridad

Exitosa también pudo conversas con el dirigente vecinal César Mendoza quien pidió mayor seguridad en el sector ya que no es la primera vez que se da este tipo de hechos. Además, señaló que tras años de pedido recién le pudieron habilitar cámaras de seguridad, pero estas aún no pueden operar por falta de presupuesto.

"En primer lugar falta el tema de la iluminación. En segundo lugar el tema de las cámaras, porque hace 4 años las he solicitado y recién me asignaron 2 cámaras la semana que pasó, pero sin presupuesto. Eso es lamentable porque después de 4 años me dan ese consuelo, pero hasta ahorita no lo vemos", indicó.

Además, el vecino cuestionó el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo señalando que el mismo no está dando los resultados esperados.

"No sé en que se ocupa el gobierno central porque no vemos el trabajo. En pleno estado de emergencia se da ese tipo de muerte. En Lima y en todos lados está muriendo la gente, microbuseros, trabajadores y creo que el gobierno central no está haciendo nada y considero lamentable de los gobiernos que pasan", añadió.

